タレントの磯山さやか(42)が5日、自身のインスタグラムを更新。興味のあったトレーニングを始めたことを報告した。



【写真】努力は報われる！必死のトレーニング

「2026.3.5 どうやら今日は最強開運日なんですね。天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安 次にこの4つの吉日が揃うのは約68年後、、本当に最強ですね。」と投稿。「と言う事で、本日@yumicorebody_official にてトレーニングをしてきました。以前から、 @yumicorebody ユミコ先生の考え方 ユミコアメソッドに興味があったのです。」と明かした。



「ただ体重が軽ければいい、ただ痩せられればいい、年齢だしと諦める そうではなく 骨格から変えて、つぶれたカラダを引き上げる。姿勢や呼吸も意識し、不調の改善と共にメリハリボディへ。さらに、メンタルにも良い影響が。」と説明。



「まさに私が思っている事だと思ったのですが、なかなか行動に移さず、、、」と躊躇していたが、「その後ご縁あり、平野ノラさんに紹介してもらって ついに！通い始めました！」と記した。



「みなさん、安心してください。笑 私、痩せたいわけではないんです。今の私のカラダに納得しています。」とダイエット目的ではないとして、「ただ、不調はやはりあるし、これからの事も考え、さらに自分のカラダを最強にハッピーに愛してあげたいと思ってるだけなんです！」とつづった。



そして、「幾つになっても挑戦できるのはありがたい。ここからは私の努力次第。どうなっていくのか、、楽しみながら見守ってくださいね！！」と、トレーニングに励む写真などを添えた。



昨年10月22日にはデビュー25周年記念写真集「余韻」（講談社）を発売するなど、グラビアアイドルとしても活躍。フォロワーからは「いつまでも可愛くて素敵」、「すっぴんも可愛い～」、「頑張ってくださいね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）