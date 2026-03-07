Îã¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂæÏÑ¤Ç¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡¤¿¤Àµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â......¡£
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁíÍý¤À¤Í¡ª¡×
¤³¤Á¤é¤Ïº£²ó¡¢»ä¤¬²ñ¤Ã¤¿ÂæÏÑ¿Í¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì±´ÖËÉ±Ò¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÂåÉ½¼Ô¤«¤é»ÔµÄ¤ÎÈë½ñ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤À¤í¡©¡×¤È¡¢ÂæÏÑ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡Ö¹â»Ô¥Á¥ç¥³¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Þ¤Ç¤¤¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤¬¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢°ÂÇÜ¿¸»°µÇ°¸ø±à¤ä°ÂÇÜ¿¸»°¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢°ÂÇÜ¿¸»°µÇ°´Û¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î»ÜÀß¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤â¤³¤ì¤ËÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
2·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Ë¹â»ÔÁíÍýÂç¾¡Íø¤ò½Ë¤¦µðÂç¤Ê²£ÃÇËë¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Î°Û¾ï¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¡Ö¥µ¥Ê³è¡×¤Ö¤ê¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤¬Ä¹Ç¯ÃÖ¤«¤ì¤¿ÉÔ¶ø¤ÊÎ©¾ì¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ï70Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¸ò¼ùÎ©¤òÁª¤ÖÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ËÃÇ¸ò¤µ¤ì¡¢¹ñÏ¢¤âÃ¦Âà¡£ÀïÁ°¤Þ¤Ç¤Î½¡¼ç¹ñ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤«¤é¤â¡¢À¯ÉÜ´Ö¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯ÎäÃ¸¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢°ÂÇÜ»á¤Ï21Ç¯12·î¤Ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÁíÍýÂàÇ¤¸å¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø¿¦·Ð¸³¼Ô¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂæÏÑ¤ÏÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Î¾ì¹ç¡¢ºòÇ¯11·î¤ËºßÇ¤¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂæÏÑÍ»ö¤òÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤¬ÂæÏÑÂ¦¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¹ñ¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡ÖÎÐ¡×Â¦¤ÎÂæÏÑ¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ø¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤¤¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±Ç®¿´¤Ë¥µ¥Ê³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÎã¤ÎÈ¯¸À¡×°Ê³°¤ËÂÐ¤¹¤ëÂæÏÑ¿Í¤ÎÍý²ò¤ÏÇö¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡ÖÎÐ¡×¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»Ù»ý¤¹¤ëÍ¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤Ï¡¢19Ç¯5·î¤ËÆ±Àº§¤òË¡À©²½¤·¤¿¤ê¡¢¹ñ²ñ¤Î51µÄÀÊ¤Î¤¦¤ÁÌóÈ¾¿ô¤¬½÷ÀµÄ°÷¡Ê¤Ê¤ª¼«Ì±ÅÞ¤Î½÷ÀµÄ°÷ÈæÎ¨¤Ï10¡óÂæÁ°È¾¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°ÂÊÝÀ¯ºö°Ê³°¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÀ¯ÅÞ¤À¡£Æ±Àº§¤É¤³¤í¤«É×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤¹¤éÇ§¤á¤Ê¤¤¹â»Ô»á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¿å¤ÈÌý¤Î¤Ï¤º¤Ç......¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì!?¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿±þ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êº£²ó²ñ¤Ã¤¿ÂæÏÑ¿Í¤Î¤Û¤ÜÁ´°÷¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇö¤¤Íý²ò¤ò¼¨¤¹ÏÃ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¼Â¤Ïº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿Á´Ì±¹ñËÉÃÄÂÎ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢²áµî¤ËÆüËÜ¤Î¿·½¡¶µ·Ï¤Î±¦ÇÉÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤òËÝÌõ¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í......ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¶¦ºÅÁê¼ê¤ÎÇØ·Ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÇ§ÃÎÀï¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¾ð¤ÏÄ´¤Ù¤º¤Ë¹â»ÔÈ¯¸À¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÂæÏÑ¿Í¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢ÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿ÎÙ¹ñÍý²ò¤òË¾¤ß¤¿¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡£
