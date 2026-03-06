¡Öcaught between a rock and a hard place¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¸ÀÍÕÄÌ¤êÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤«¤â¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öcaught between a rock and a hard place¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öcaught between a rock and a hard place¡×¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¡×¤òÉ½¤¹É½¸½¡£
¡ÖÈ¬ÊýºÉ¤¬¤ê¡×¤ä¡ÖÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
2¤Ä¤ÎË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ä¡¢¤É¤Á¤é¤òÁª¤ó¤Ç¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖI have to choose between my career or my relationship. I feel like I¡Çm caught between a rock and a hard place¡×
¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¤«Îø°¦¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô