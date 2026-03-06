A24製作のシリーズ「BEEF/ビーフ」より、シーズン2のティザー予告編が公開された。新たな“ケンカ”を繰り広げるのは、「ムーンライト」オスカー・アイザック＆『プロミシング・ヤング・ウーマン』（2020）キャリー・マリガン、『ウォーフェア 戦地最前線』（2025）チャールズ・メルトン＆『エイリアン：ロムルス』（2024）ケイリー・スピーニーが演じる2組のカップルだ。

本作は、男女の確執を題材としたアンソロジー・シリーズ。シーズン1では、うだつが上がらない下請業者のダニー （スティーヴン・ユァン） と、成功した起業家のエイミー（アリ・ウォン）が、あおり運転をきっかけにバトルを加速させていく様がコミカルかつダークに描かれた。

シーズン2では、若いカップルが上司夫婦の激しいケンカを目撃。これをきっかけに、「カントリークラブと韓国人の大富豪オーナーが支配するエリートの世界で、恩恵と圧力をめぐるチェスのような駆け引きが繰り広げられる」という。

予告編の冒頭では、ゼネラルマネージャーのジョシュア（アイザック）が、従業員のアシュリー（スペイニー）にカントリークラブの本質を説明。高い金を払う会員にとって、この場所は「独占権」や「自由」、「安全」を得られる「おとぎの国」なのだと語る。

しかしクラブから一歩出れば、厳しい現実が待っている。ジョシュアと妻・リンジーの結婚生活は破綻しており、クラブのオーナー・パク会長（ユン・ヨジョン）とキム医師（ソン・ガンホ）の関係にも、何やら事情がありそうだ。

最後は、ジョシュアとリンジーが激しい喧嘩を繰り広げる場面を、エイミー＆オースティン（メルトン）が目撃。スマホのシャッター音とともに、その場からダッシュで逃げ出す。こうしてカップル間だけでなく、ミレニアル世代 VS Z世代という構図の戦いの火ぶたが切られる。

クリエイター・ショーランナー・製作総指揮は「アンダン ～時を超える者～」のイ・サンジン。製作総指揮として、シーズン1のスティーヴン・ユァン、アリ・ウォンらが復帰する。

Netflixシリーズ「BEEF/ビーフ」シーズン2は2026年4月16日に配信開始。

