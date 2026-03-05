この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

南海高野線・北野田駅近くで、ほっかほっか亭総本部（大阪市北区）が運営するクラフトバーガーショップ「トリコバーガー北野田店」（大阪府堺市東区大美野）が営業している。

ほっかほっか亭総本部の新規事業として2023年7月にスタートした「トリコバーガー」は、「できたて、つくりたてのおいしさ」を体現した業態。使用食材にこだわり、ビーフパティは牛肉100％を使用。オリジナルスパイスを使ったチキンや、中南米のデザート「フラン」なども店内で仕込み・調理している。パティだけでなく、タルタルソースやバーベキューソースなどのソース類も店内で手作りし、提供している。

今年は各290円の「スマイルバリューシリーズ」として、「レモマヨチキンバーガー」と「てりマヨチキンバーガー」を1月23日に発売。オリジナルスイーツの「サゴ 白玉あずきミルク」と「杏仁マンゴーミルク」は1月8日に発売した。

営業時間は10時～21時30分。不定休。駐車場あり。

グランフロント大阪で相撲イベント「うめきた場所」　トーナメント戦や相撲トークで盛り上がる

 「アメを食べさせられると関西人に？ 」関西電気保安協会が新WEB動画を公開　今年はパニックストーリー　

 SHOW-COMPANYのミュージカル「天使の休日」、近鉄アート館で上演

