【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運

来週（2026年3月9日〜3月15日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『頑張っていきたい時です』


｜総合運｜　★★☆☆☆


追いつきたいものやひっくり返したいものがあります。かなり大変な作業ですが、初心を思い出せば意外と簡単そうです。仕事や公の場では自分の欲をあまり出せない状況があります。他の人が主導権を持っているので、先行きも不安に感じてしまうでしょう。

｜恋愛運｜　★★★☆☆


「怖いけれど真っ直ぐなアプローチ」をとっていきます。勇気がいるけれど、周りくどいやり方では成り立たないことが多いでしょう。強くなる訓練のチャンスと言えます。シングルの方は、恋愛への好みが独特な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がやましいことが増えないように行動に気をつけています。

｜時期｜


3月12日　悩むことをやめる　／　3月13日　良い情報が入る

｜ラッキーアイテム｜


科学館

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞