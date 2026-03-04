【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月9日〜3月15日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『頑張っていきたい時です』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
追いつきたいものやひっくり返したいものがあります。かなり大変な作業ですが、初心を思い出せば意外と簡単そうです。仕事や公の場では自分の欲をあまり出せない状況があります。他の人が主導権を持っているので、先行きも不安に感じてしまうでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
「怖いけれど真っ直ぐなアプローチ」をとっていきます。勇気がいるけれど、周りくどいやり方では成り立たないことが多いでしょう。強くなる訓練のチャンスと言えます。シングルの方は、恋愛への好みが独特な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がやましいことが増えないように行動に気をつけています。
｜時期｜
3月12日 悩むことをやめる ／ 3月13日 良い情報が入る
｜ラッキーアイテム｜
科学館
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞