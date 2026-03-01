【アニメ『リラックマ』】ナレーションは幾田りら！ PV＆キービジュアル公開
サンエックスより、Production I.G によるアニメ『リラックマ』が、4月4日（土）あさ9時25分からTBSにて放送決定したことが発表された。
発表にあたり、第1弾PVと、第1弾キービジュアルが公開。さらに、本作のナレーションを
主題歌アーティストである幾田りらが担当。リラックマ×幾田りらのコラボビジュアルも公開された。またスタッフ情報も公開となり、メインスタッフ陣からのコメントも公開された。
新たに公開された第1弾PVでは、様々な姿に扮して旅するリラックマ達と、幾田りらさんによるナレーションがごゆるりと楽しめる映像となっている。
また第1弾キービジュアルにて、シーズンタイトルがアニメ『リラックマ 〜ごゆるり夢の旅〜』であることが判明。リラックマの仲間達など沢山の要素が詰まったビジュアルとなっている。
また、ナレーションも務める幾田りらとリラックマのコラボビジュアルも公開。コメント映像も到着している。
多くの情報が発表され、さらに期待が高まるアニメ『リラックマ』、放送をお楽しみに。
（C）SAN-X / チームリラックマ
