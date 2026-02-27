3月5日に開幕する野球の国・地域別対抗戦「第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」において、8日の1次ラウンドC組の日本―オーストラリア（東京ドーム）が「天覧試合」になることが発表された。

野球における「天覧試合」は1966年の日米野球、全日本ードジャース以来、60年ぶり。また、1959年6月25日に昭和天皇と香淳皇后が初めてプロ野球を観戦した「天覧試合」の巨人―阪神（後楽園）戦は、長嶋茂雄が昭和天皇の退席予定時刻の直前に劇的なサヨナラ本塁打を放ち、野球人気を一気に押し上げた伝説の試合として知られる。

WBCでは06年3月5日のWBCアジアラウンドの日本―韓国戦（東京ドーム）、09年3月5日の日本―中国戦（東京ドーム）を皇太子ご夫妻がご観戦された。

過去の皇室の野球ご観戦は以下の通り。

☆天覧試合 59年6月25日の巨人―阪神戦（後楽園）、天皇、皇后両陛下（昭和天皇、香淳皇后）が初めてプロ野球をご観戦。長嶋は王とのアベック弾に加え、9回にサヨナラ弾を放った。天皇、皇后両陛下は66年11月6日の日米野球（後楽園）も観戦された。

☆東京ドーム開幕 東京ドーム公式戦初試合となった88年4月8日の巨人―ヤクルト戦を、当時の皇太子ご夫妻（現上皇さま、上皇后さま）と浩宮さま（現天皇陛下）がご観戦。ロイヤル席にも大入り袋が配布された。試合は4―2でヤクルトが勝った。

☆大リーグ開幕戦 00年3月29日の大リーグ開幕戦、メッツ―カブス戦（東京ドーム）を皇太子ご夫妻がご観戦。雅子さまは皇室に入られて初めて野球を観戦された。試合後はソーサ、グレース（ともにカブス）らと懇談された。

☆ヤクルト―横浜 09年7月12日に神宮球場で行われたプロ野球セ・リーグの同戦を皇太子ご一家がご観戦。バックネット裏の貴賓席で皇太子さまと雅子さまの間に座った愛子さまにとって、これがプロ野球初観戦となった。試合前にはヤクルトの青木と横浜の内川がチームを代表してごあいさつ。内川は「（09年連覇の）WBCから応援しています」と伝えられたと笑顔で明かしていた。ご一家は予定を延長して最後まで試合を観戦された。