【衝撃シナリオ】ついに「衆参ダブル選挙→国民投票」が見えてきた…「人気すぎる高市」が目論む「大博打」

「数の力」で予算成立を目指す

衆院選で大勝した高市早苗政権が、18日から始まった特別国会で早速「数の力」をみせつけようとしている。特別国会で審議される2026年度予算に関しては、高市氏が1月23日召集の通常国会冒頭での衆院解散に踏み切ったため、今年度内の成立は困難とされていた。

当初予算はおおむね衆院で2月、参院で3月の各一ヵ月程度を使って3月末に成立することが多い。衆院選の投開票日が2月8日だったことから、これまでの国会の先例を踏まえれば、日程的に審議時間を確保できず'26年度予算の今年度内成立は困難とみられていた。

実際に高市氏自身も、予算の年度内成立が間に合わず4月以降で予算の空白が生じる期間については、暫定予算を編成して対応する考えだった。ところが、衆院選で自民単独で定数の「3分の2」を超える316議席を獲得すると、高市氏は'26年度予算を今年度内に成立させる方針に転じた。

永田町関係者はこう話す。

「自民は日本維新の会と合わせてほぼすべての委員長ポストを獲得し、まさにやりたい放題だ。高市氏は衆院解散に際し、鈴木俊一幹事長や麻生太郎副総裁に根回しをせず2人を激怒させたが、今回の予算の年度内成立についても事前に伝えなかったようだ。

高市政権は3月13日までに衆院で予算を可決させ、同月末までに参院で可決・成立のスケジュールを描いているが、『1強』といわれた安倍政権でもここまでの審議時間の短縮は行っておらず、先例を重んじる国会からすれば、『暴走』でしかないだろう」

自民単独で3分の2超の議席を有する衆院は「数の力」で押し切れるかもしれないが、問題は参院だ。参院では自民・維新の議席を合わせても過半数に届いておらず、衆院のように「数の力」で押し切れるわけではない。

いよいよ「国民投票」の実施へ

ただ、今年度内の参院での可決・成立に関しても、高市政権には目論見があるようだ。前出の永田町関係者はこう続ける。

「昨年末に、所得税の課税が始まる『年収の壁』の引き上げで合意した国民民主党との間には、’26年度予算を『年度内の早期に成立させる』という合意文書がある。国民民主は高市氏の突然の解散で予算の年度内成立が困難になったとして一時反発していたが、選挙で大勝した高市氏から『年度内に成立させましょう』といわれると、NOとは言えないのではないか。

また、参院自民側にも思惑があるようで、今の国民からの『高市人気』を背景に、野党には年度内の採決を提案するようだ。『国民にすぐに届けたい予算を採決できなかったら、それは野党のせい』というストーリーで、野党に踏み絵を迫るのだろう。それも、今の異様な『高市人気』があればこそできる話だ」

衆院で自民単独で3分の2超の議席を確保した高市政権が見据えるのは、憲法改正だ。高市氏は改憲の実現に向けて早速動き出し、古屋圭司選対委員長を衆院憲法審査会長に起用した。古屋氏は自民党憲法改正実現本部長などを歴任しており、狙いが改憲の早期実現であることは明らかだ。

憲法改正の国会発議には、衆参両院それぞれで総議員の3分の2以上の賛成が必要で、その後に行われる国民投票において過半数の賛成があれば、憲法は改正される。衆院で自民単独が3分の2超を確保した今、焦点となるのは参院だが、「参院では中道改革連合に合流しなかった公明党が残っており、『加憲』の公明をカウントすれば改憲勢力は3分の2に届いている」（全国紙政治部記者）という。

そうした中でささやかれているのが2028年の参院選を見据えた「衆参ダブル選挙＆国民投票の同時実施」だ。永田町では、憲法改正が国民投票で否決されれば、ときの内閣が倒れ向こう数十年は憲法改正ができなくなる、とされている。

今回の衆院選で自信を深めた高市氏が国民人気の余勢を駆って2年後に大勝負を仕掛ける――。そんなシナリオが、いよいよ現実味を帯びてきた。

