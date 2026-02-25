【島忠・ホームズ】山形県産お米5kgがアプリクーポン利用で4082円！日用品・消耗品などが最大39％オフになる「爆安挑戦セール」開催中《3月9日まで》

家具とホームセンターの島忠・ホームズは、2026年2月25日から3月9日までの期間限定で、日用品や消耗品などがお得になる家計応援企画「爆安挑戦セール」を開催しています。

物価高の中でがんばる家計を応援

食品や日用品が続々と値上げする中、島忠・ホームズでは生活必需品を中心に、通常よりリーズナブルな価格で提供するセールを企画。特に、10個の目玉商品は「爆安挑戦商品」として、最大39％オフの格安価格で販売されています。

いつもよりお得に生活必需品を揃えるチャンスです。

セールの目玉「爆安挑戦商品」の一部を紹介

・バスマジックリン泡立ちSP 詰替

浴室の床、壁、浴槽などの汚れを、泡で包むことで落としやすくするお風呂用洗剤。スプレー本体に詰め替えて使用できます。容量は300ml。

価格は96円（島忠アプリクーポン利用で85円）。購入は1人24点限りです。

・銀のスプーンおいしい顔が見られるおやつ

大切な猫ちゃんのごほうびにピッタリのおやつ。毎日のコミュニケーションや、ごはんのトッピングにも使いやすい商品です。味の種類はシーフード、チキン、かつおなど、複数を揃えています。内容量は100g、もしくは120g。

価格は各217円。購入は1人各6点限りです。種類は店舗によって異なります。また、品切れの場合もあります。

・透明OPPテープ

梱包や荷造りなど幅広い用途に使いやすい、透明タイプのOPPテープ。サイズは幅48mm×長さ50m。

価格は85円。購入は1人6点限りです。

・山形県産 つや姫

毎日の食卓にうれしい、美味しい山形県産のお米。まとめ買いにもおすすめです。内容量は5kg。

価格は4298円（島忠アプリクーポン利用で4082円）。購入は1人5点限りです。おこめ券を利用できます。

「爆安挑戦セール」では、まだまだ多くの商品がお得な価格になっています。公式サイトでセール対象商品を確認できます。

店舗によって、取り扱いがない場合や品切れの場合があります。

※価格はすべて税込です。

※一部画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部