週末のスポーツニュースを独自の視点で解説するスポーツ情報番組『すぽると！』（フジテレビ系）。お笑いコンビ「千鳥」がキャプテンを務めているが、“交代”が明らかになり、動揺が広がっている。

2001年から2016年まで放送され、2024年3月から土曜日と日曜日の深夜に復活した同番組。千鳥は2024年から、日曜日のキャプテンとして出演してきたが、大きな動きがあった。

「2月24日、バカリズムさんが4月から日曜日の新キャプテンに就任することが発表されたのです。千鳥のノブさんと大悟さんは野球好きで、番組開始当初からロケに繰り出すことも多く、貢献度も高かったのですが、これまでスポーツ番組のイメージが薄かったバカリズムさんを起用し、新しい風を吹かせようということだと思います」（スポーツ紙記者）

この交代劇に関して、Xでは

《千鳥とは、酒のつまみの件でもめて、その影響が、すぽるとにも？》

《千鳥からバカリズムへ交代のニュースが。これはツマミになる話降板騒動影響の余波と自分は思う》

《ツマミになる話に続きすぽるとも降板ですね》

など、心配する声が見受けられる。千鳥とフジテレビの関係が懸念されたのは、“あの騒動” が起因しているようだ。

「2025年10月、大悟さんがMCを務めた『酒のツマミになる話』で出演者がハロウィーンのコスプレをする企画を放送する予定でした。番組予告では、大悟さんが金髪のカツラに白いTシャツという、番組の前MCで『ダウンタウン』の松本人志さんのコスプレを披露していたのですが、放送当日に急きょ番組内容が変更になったのです。

複数のスポーツ紙で、大悟さんはこのフジテレビの対応に不満を持っていると伝えられ、結局、12月で番組は終了しました。打ち切りにまで発展したことから、この騒動が『すぽると！』卒業に影響したのではないかと心配する人もいたのでしょう」（芸能記者）

千鳥は『千鳥の鬼レンチャン』『火曜は全力！ 華大さんと千鳥くん』、そして『すぽると！』と、フジテレビで3本のレギュラー番組を抱えている。『すぽると！』の交代で、動揺が広がっているようだ。

「3月はテレビ局の番組改編期になるため、番組の終了や出演者の入れ替えに関する発表が増えます。タイミング的にも、『すぽると！』の交代が必ずしも “コスプレ騒動” が関係しているとは言い切れないでしょう。ただ、一連の騒動は世間的にも大きな話題になりましたし、千鳥のレギュラー番組の動向が注目されたのだと思われます」（同）

今回の改編は、思わぬ波紋を呼んでしまったようだ。