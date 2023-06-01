カプコンのアクションゲーム「モンスターハンター」シリーズのオフラインイベント「モンスターハンターフェスタ'26」が本日2月22日10時から18時まで千葉県千葉市にある「幕張メッセ」（2・3ホール）にて開催される。入場料は無料で、フリー入場制。

「モンスターハンター」ファンのお祭り「モンスターハンターフェスタ'26」では、ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」を中心に実施。武器や防具、モンスターの等身大展示が行なわれるほか、オリジナルグッズの販売や、ステージなど様々なコンテンツが展開される。また「モンスターハンターフェスタ'26」の会場内で、「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」も行なわれる。

入場者には、先着順で「『モンスターハンターワイルズ』モンスターアイコン オリジナルミニポーチ」と、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam版「モンスターハンターワイルズ」のゲーム内で使用できる追加チャーム「玉乗りプーギー【さくら】」が手に入る特典コードが贈られる。なお追加チャームは後日無料で配信予定。それぞれ数量限定でなくなり次第終了となる。

【来場者特典】

「モンスターハンターワイルズ」モンスターアイコン オリジナルミニポーチ

『モンスターハンターワイルズ』追加チャーム「玉乗りプーギー【さくら】」 （特典コード） イメージ

「モンスターハンターワイルズ」の造作物がモンハンフェスタの会場に登場！

・「セクレト＋ハンター」等身大造作

・等身大 チャージアックス「アルシュブラドラ」/防具「シュバルカαシリーズ」

「モンスターハンターワイルズ【原画展示コーナー】」設置

開発中に描き起こされた開発原画が多数展示される。

モンスター等身大「足跡」も展示

モンスター等身大「足跡」が展示される。この足跡はいったいどのモンスターの足跡なのか。実際に会場で確かめよう。

「モンスターハンターワイルズ」チャレンジクエストコーナー（シングルプレイ）設置

3つのチャレンジクエストから1つを選んで、制限時間内でのクリアを目指す「モンスターハンターワイルズ」チャレンジクエストコーナー（シングルプレイ）が登場する。

参加賞として「モンスターハンターワイルズ オリジナル救急絆創膏」が用意される。さらに、「ランクA」以上でクリアできた人にはクリア賞として「モンスターハンターワイルズ ハンドタオル」が贈られる。

※シングルプレイのみの実施となります。

※本コーナーのオープンは「狩王決定戦」大会予選エリア終了後、準備でき次第となります。

【3つのチャレンジクエスト】

・チャレンジクエスト「竜谷の跡地のドシャグマ」（討伐対象：ドシャグマ）

・チャレンジクエスト「あわき朱華のうつろひ心」（討伐対象：タマミツネ）

・チャレンジクエスト「刃翼の那由他」（討伐対象：セルレギオス）

物販コーナー情報

【参加賞：「モンスターハンターワイルズ オリジナル救急絆創膏」】【Aランク以上でのクリア賞：「モンスターハンターワイルズ ハンドタオル」】

物販コーナー「イーカプコン出張所」では、最新の「モンスターハンター」グッズや先行販売品、コラボ商品、フェスタ記念グッズなど多数用意されている。

PUMA、一蘭、神戸風月堂とのコラボ商品も

「モンハン屋台」実施（有料コンテンツ：1回500円）

「モンスターハンターワイルズ」の世界にちなんだお祭り屋台が会場に登場する。

「モンハン屋台のラインナップ」

・ゲーム中のタルコロチャレンジをイメージした、ミニタルを転がしてピンを倒す「ミニタル タルコロチャレンジ」

・スリンガーのように弾を放ち、モンスターを倒す「スリンガー射的」

・モンハンのアイテムや武器のアイコンを上手に切り抜く「モンハンアイコン型ぬき」

【オリジナルグッズ紹介】

・1等賞：「モンスターハンターワイルズ」オリジナルブランケット

・2等賞：「モンスターハンターフェスタ'26」オリジナルトートバック

・3等賞：「モンスターハンターワイルズ」モンスターアイコンピンバッジ

※全6種の中から1種類ランダムでお渡し（モンスターは選べません）

「アイコン型ぬき」のみ、1等賞の場合は「モンスターハンターワイルズ」モンスターアイコンピンバッジを3つ、2等賞の場合は2つ、3等賞の場合は1つもらえる。

「カプセルトイ」コーナー（有料コンテンツ：1回400円）

「モンスターハンターフェスタ'26」の会場内には、いろいろな装備やポーズが可愛い新商品の「オトモアイルーアクリルスタンド」をはじめ、様々な「モンスターハンターワイルズ」のカプセルトイ商品も登場する。

会場限定「小学生以下限定 サコッシュ/救急絆創膏プレゼント」キャンペーン開催

「モンスターハンターフェスタ‘26」会場内の【案内所】にて【小学生以下限定】で、「オリジナルサコッシュ」または「オリジナル救急絆創膏」が先着順で贈られる。

「オリジナルサコッシュ」

「オリジナル救急絆創膏」

※数に限りがございます。先着順の配布となるため、なくなり次第終了となります。

モンハン部企画「来場者参加型 レア素材ビンゴ」

モンハン部企画「来場者参加型 レア素材ビンゴ」が実施される。

「レア素材」は3×3マスのビンゴになっており、レア素材ビンゴを完成させると、1ビンゴごとにステージで開催される大抽選会のグッズが追加。一緒にプレイした人には参加賞が用意されている。

※ゲームプレイはカプコンが用意したセーブデータでプレイしていただきます。

協賛企業：「SUUMO」来場者ノベルティープレゼント

リクルートが運営する不動産・住宅情報サイト「SUUMO」が「モンスターハンターフェスタ'26」に協賛。全体の来場者特典として、「コラボステッカー」が配布される。

「モンスターハンターパズル アイルーアイランド」キャンペーン開催

「モンスターハンターパズル アイルーアイランド」をスマートフォンにダウンロードして、タイトル画面を「案内所」で提示すると「『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』ステッカー」が贈られる。

「『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』ステッカー」

モンハンフェスタ会場内で探そう！ 「モンスタースタンプラリー」

「モンスタースタンプラリーカード(入場時配布)」に記載されたモンスターのスタンプ台を探し、モンスターのアイコンスタンプを集め、モンスターを3頭探し当てれば「『モンスターハンターワイルズ』オリジナルモンスター比較図ステッカー」が贈られる。

※参加特典は数に限りがございます。先着順の配布となるため、なくなり次第終了となります。

「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」やカプコンタイトルの試遊ブース出展

「モンスターハンターフェスタ'26」の会場内では、「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」など最新のカプコンタイトルや「モンスターハンター」関連タイトルの試遊ブースが用意されている。試遊した人にはノベルティーが贈られる。

試遊出展タイトル

「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」（3月13日 発売予定）

試遊内容：ゲーム冒頭を試遊できる（TGS2025と同内容）。

試遊ノベルティー：「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」オリジナルマルチバッグ

「モンスターハンターフェスタ'26」全体の来場者特典として、PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」のゲーム内で使用できる追加アクセサリー「結びの飾り」が手に入る特典コードも配布される。

※本特典は、後日無料で配信予定です。

※お1人様につき、1つお渡しいたします。

※来場者特典は数に限りがございます。先着順の配布となるため、なくなり次第終了となります。

「モンスターハンターアウトランダーズ」

試遊内容：新エリア「熱砂の平原」を舞台に、選択したキャラクター別に用意されたパーティでの狩猟や、本作ならではの「クラフト」機能を使った探索を試遊できる。

試遊ノベルティー：「モンスターハンターアウトランダーズ」アクリルスタンド

※全4種類のうち1種類をお渡しいたします。種類はお選びいただけません。

「プラグマタ」（4月24日 発売予定）

試遊内容：独自の爽快感を楽しむ体験版「プラグマタ スケッチブック」を試遊できる。

試遊ノベルティー：「プラグマタ」オリジナルステッカー

「流星のロックマン パーフェクトコレクション」（3月27日 発売予定）

試遊内容：「流星のロックマン ペガサス」、「流星のロックマン レオ」、「流星のロックマン ドラゴン」の3作品を冒頭からプレイ可能。

試遊ノベルティー：「流星のロックマン パーフェクトコレクション」オリジナルクリアファイル

「ストリートファイター6」

試遊内容：Year 3追加キャラクター第3弾の「アレックス」の試遊と、Switch2版「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」を出展。

※アレックス試遊の体験版は、各キャラクターの不具合修正のみ含まれております。

※Switch2版「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」ではアレックスの試遊体験を行なうことはできません。

試遊ノベルティー：「ストリートファイター6」アレックス ステッカー

「モンスターハンターNow」ブースが登場

スマートフォンで楽しめるリアルワールドハンティングアクション「モンスターハンターNow」もブース出展される。会場で身につけられるサンバイザーなどのノベルティー配布や、ハンターになりきれるフォトブースが登場する。

・ノベルティー（1）：センパイサンバイザー

配布対象：「モンスターハンターNow」アプリを起動した画面を提示できる人

・ノベルティー（2）：イベント限定プロモーションコード

ゲーム内のアイテム（ペイントボール×2・回復薬×1）と引き換えられるコードが配布される。

配布対象：「モンスターハンターNow」アプリ内ペイントボールリストで1頭以上モンスターがマーキングされている画面を提示できる人

※ペイントボールまたはオトモペイントボールでマーキングされたモンスター、トラッカーでオトモが発見したモンスターのいずれか

※配布物は十分な数を用意しておりますが、1日あたりの在庫に限りがあり、なくなり次第配布を終了します。

【フォトブース】

「モンスターハンターNow」のギルドカードの前でハンターになりきれるフォトブースが登場。※実物大「レッドウィング」・「ブロスヘッド」・「肉焼きセット」も展示予定

「バイオハザード レクイエム」フォトスポットが登場！

2月27日に発売される「バイオハザード」シリーズ最新作、“プレーヤーの精神を揺さぶる”「バイオハザード レクイエム」のフォトスポットが登場する。

「グレース・アッシュクロフト等身大フィギュア」を展示

オトモアイルーのグリーティング

「モンスターハンターフェスタ'26」には、オトモアイルーが登場する予定となっている。一緒に写真を撮ることも可能。

WEB生配信でステージコンテンツが楽しめる

イベントのステージコンテンツが楽しめるWEB生配信も実施され、YouTube LiveおよびXで視聴できる。

【「モンスターハンターフェスタ'26」生放送ステージスケジュール】

・10時20分～11時55分：「モンスターハンターフェスタ'26」オープニング＆スペシャルステージ

・12時20分～13時15分：「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」スペシャルステージ

・13時40分～14時40分：「モンスターハンターワイルズ」スペシャルステージ

・15時15分～17時45分：「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」準決勝＆決勝戦

「モンスターハンターフェスタ'26」イベント開催概要

日時：2月22日

時間：10時～18時 ※最終入場17時（予定）

※場内の混雑状況により、安全のため入場規制や入場制限をかける場合がございます。

会場：幕張メッセ 2・3ホール（〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1）

入場無料・フリー入場制

「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」開催概要

日時：2月22日

「モンスターハンターフェスタ'26」 Supported by

一蘭

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

GALLERIA

SUUMO

Amazon Web Services

