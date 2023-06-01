「機動戦士ガンダムZZ」よりガンプラ「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」本日発売！
【MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka】 2月21日 発売 価格：12,540円
【付属品】
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」を2月21日に発売する。価格は12,540円。
本商品は「機動戦士ガンダムZZ」より、カトキハジメ氏完全監修のもと、「フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」をMGフォーマットでプラモデル化したもの。
増加装甲の組み替えにより、「フルアーマーZZガンダム」に「ハイパー・メガ・カノン」の取り付けが可能となっている。「ハイパー・メガ・カノン」はミサイルポットと交換することでバックパックに装着が可能。さらに増加装甲を取り外すことで「強化型ZZガンダム」を再現できる。
増加装甲は本体とフィットするようにパーツを細かく調整することで、鈍重な印象を与えないプロポーションを実現。前腕部にはロール機構が採用されており、水平に上げた際に増加装甲が干渉しないよう、連動して可動する。
「ダブル・ビーム・ライフル」は前腕への装着とハンドパーツでの保持が可能となっている。
「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」
【付属品】
・ダブル・ビーム・ライフル×1
・ハイパー・メガ・カノン×1
・ビーム・サーベル×2
・シールド×2
・指先パーツ×1式
・水転写式デカール×1
・シール×1
・リード線×1