この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

スノーボード系YouTubeチャンネル「Takahiro 241」が「ミラノ五輪に見るヘルメットコーデ｜ゴーグルは中？外？トレンドと正解を考える礀Anonのヘルメット Oslo ラウンドフィット サイズ感」と題した動画を公開しました。今回は、スノーボードファッションにおける「ヘルメットとゴーグルの着こなし」をテーマに、スタイルを格上げするアイテム選びや、自身の失敗談を交えた具体的な解決策を紹介しています。



動画の冒頭、Takahiroさんはオリンピック選手の着こなしを例に挙げ、ヘルメット着用の義務化が進む中でのスタイルの重要性に言及。「サイズ感」と「ゴーグルを中にするか外にするか」がかっこよく見せるための鍵であると語ります。自身は「かっこよく被りたい」という視点から、ゴーグルをヘルメットの外側に装着するスタイルを好んでいますが、従来使用していたアイテムでは「満足度75点くらい」だったと告白。一般的なゴーグルはヘルメットの外側に装着することを想定していないため、ベルトのグリップ力が不足し、「激しい衝撃の時にずれたりする」という課題があったそうです。



この悩みを解決するアイテムとして紹介されたのが、Anonのヘルメット「Oslo WaveCel ラウンドフィット」と「M4 ゴーグル」の組み合わせです。M4ゴーグルはベルト裏にシリコンゴムが施されており、バックルもないため、「ヘルメットの上から着用することを前提として作られたデザイン」であると解説。さらに、マグネットでゴーグルに直接装着できるフェイスマスク（MFI）について、「めっちゃいいっすね」「ちょっと浮いた感じになるんで、めっちゃ息もしやすい」と、その機能性を絶賛しました。また、ヘルメットのサイズ選びについては、自身の身長173cmに対しMサイズを選択し、「日本人（アジア人）の頭に合うように設計されている」とラウンドフィットの着用感を評価しています。



動画の最後は、「ギアに合わせてゴーグルの外派か中派か選ぶっていうのもひとつあり」という言葉で締めくくられています。これから本格化するスノーボードシーズンに向け、自身のスタイルに合ったアイテム選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。