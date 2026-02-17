·ÚÎÌ²½¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¡Ä¡Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¤±¤ÉºÎÍÑ¤Ï¸ÂÄêÅª¡ª¡¡¥¯¥ë¥Þ¤¬¥¢¥ë¥ß¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ï¥±
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥¢¥ë¥ß¤ÏÅ´¤è¤ê·ÚÎÌ¤À¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀìÍÑ¹½Â¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë
¢£ºÎÍÑÎã¤Ï¤¢¤ë¤¬¹â¥³¥¹¥È¤ÈÀ½Â¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬ÉáµÚ¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë
¢£¸½ºß¤âÎÌ»ºÀ¤Ç¤ÏÅ´¤¬ÍÍø¤Ç¤¢¤ê¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¼ÖÂÎºàÎÁ¤Ï·Ú¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¡¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ï·Ú¤¤¤³¤È¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤â¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¤Î¼ÖÂÎ¤ò»È¤¦Îã¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÎÍÑ¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡©
¡¡¿È¶á¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢°ûÎÁ¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥ß´Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅ´À½¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ûÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÈæ³ÓÅª·Ú¤¯¤â¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¤¡£¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÎÈæ½Å¤ÏÌó2.71g/cm3¤Ç¡¢Å´¤Ï7.87g/cm3¤Ç¤¢¤ë¡£Èæ½Å¤È¤Ï¡¢ºàÎÁ¤ÎÈæ³Ó¤Î¤¿¤á¡¢1Î©Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤Î½Å¤µ¤ò¼¨¤¹¿ô»ú¤À¡£¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ï¡¢Å´¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤Î·Ú¤µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¼ê¤Ç¤â¤Ã¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î°ã¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¥¯¥ë¥Þ¤Î¼ÖÂÎ¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢ÂçÉý¤Ê·ÚÎÌ²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥ß´Ì¤ò¼ê¤ÇÍÆ°×¤ËÄÙ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯ÅÙ¤Ï¼å¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ç»È¤¦¤Ë¤ÏÅ´¤È°ã¤Ã¤¿³èÍÑË¡¤òÍÑ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï°ú¤È´¤ºà¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢·úÃÛ¤Ç»È¤¦¥¢¥ë¥ß¥µ¥Ã¥·¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤òÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¤»ÙÃì¤Ë²Ã¹©¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÊýË¡¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Û¥ó¥À¤Î½éÂå¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¹ü³Ê¤Ë¤³¤Î¼êË¡¤Ç¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ò¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤È´¤ºà¤Î¤Û¤«¤ËÃòÂ¤À½Ë¡¤âÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤Ïºï¤ê½Ð¤·¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ò¼ÖÂÎ¤Î¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤ËÍøÍÑ¤·¡¢ÎÏ¤Î½¸Ãæ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÃòÂ¤¤òÍÑ¤¤¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤Î¤¬¥Û¥ó¥À¤Î½éÂåNSX¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀìÍÑ¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ï·Ú¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÅ´¤ËÂåÂØ¤¹¤ì¤ÐºÑ¤à¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºàÎÁ¤½¤Î¤â¤Î¤Î²þÎÉ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¶âÂ°¤ò²Ã¤¨¤¿¹ç¶â¤Ë¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Î¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅ´¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢ÃºÁÇ¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¹Ý¤Ë¤·¤Æ¶¯¤µ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Çö¤¤ÈÄ¸ü¤Ç·Ú¤µ¤È¶¯ÅÙ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥ë¥ß´Ì¤â¥Þ¥ó¥¬¥ó¤È¤Î¹ç¶â¤Ç¡¢3000ÈÖÂæ¤È¤¤¤¦¹ñºÝÅª¤Ê¹ç¶âÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¥±¥¤ÁÇ¤È¤Î¹ç¶â¤Ï4000ÈÖÂæ¤Ç¡¢ÂÑËàÌ×À¤¬¤è¤¤¤Î¤ÇÃÃÂ¤¥Ô¥¹¥È¥ó¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡£¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤È¤Î¹ç¶â¤È¤Ê¤ë5000ÈÖÂæ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÏÅ´¤ËÈæ¤ÙºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î²Á³Ê¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¸¶ÎÁ¤Ï¥Ü¡¼¥¥µ¥¤¥È¤È¤¤¤¦¹ÛÊª¤Ç¡¢ÅÅµ¤Ê¬²ò¤ò»È¤Ã¤¿ÀºÏ£¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÅÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¹â³Û¤È¤Ê¤ë¡£½éÂåNSX¤ÎÅÐ¾ì¤·¤¿1990Ç¯ÂåÁ°¸å¤Ë¤Ï¡¢Å´¤Î5¡Á6ÇÜ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å´¤Ï¤½¤â¤½¤âËäÂ¢ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸»º¸¶²Á¤¬°Â¤¤¡£ÍÑÅÓ¤â¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÎÌÀ¸»ºÂçÎÌ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ëÌÌ¤Ç¤â¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ò¤·¤Î¤°¡£¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢·Ú¤µ¤Î¤Û¤«¤Ë»ÈÍÑ¸å¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬1994Ç¯¤Î½éÂåA8¤Ç¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¼ÖÂÎ¤òÍÑ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢100%¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÊÁ¤Ê¼ÖÂÎ¤Î·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤ëÁÖ²÷¤ÊÁö¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÎÍÑ»öÎã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÎÍøÍÑ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î¸¶²Á¤¬¹â¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ÄÊÌ¤ÎÀß·×¤äÀ½Â¤ÊýË¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖÂÎ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¾×ÆÍ°ÂÁ´ÀÇ½¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê»ÈÍÑ¾ò·ï¤ËÂÐ¤·¡¢Å´¤Î¤Û¤¦¤¬Å¬¹ç¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥¢¥¦¥Ç¥£¤â¡¢A8¤Ç¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¼ÖÂÎ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¢¤È¤ÏÅ´¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥ß´Ì¤ä¥¢¥ë¥ß¥µ¥Ã¥·¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿ÍÌ¿¤ÈÄ¾ÀÜ¤«¤«¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤ÍÑÅÓ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÎÍøÍÑÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ï»ö¸Î¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£