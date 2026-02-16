シンプルなワンピースに「足すといい服」は？ 手抜きに見せず「オシャレに着回す方法」







着心地がいいうえにさまになる、シンプルなニットワンピース。そんな頼れる１着の幅を広げるための、ベストな組み合わせを考察。いっそう力を抜いたり、たまにはコンサバを演じてみたり。同じ服でも毎日違った装いを楽しめるスタイリングの実例集。







「１枚でも重ねてもいい黒」

黒ニットワンピ―ス（WEB限定）／SLOBE IENA（SLOBE IENA 自由が丘店）



細すぎずゆるすぎず、ニットだけどスマートさを保てる直線的な黒の丸首。毛羽立ちも少ないためシーンレスに活躍。足首がのぞく丈＋後ろにスリット入りで、ソックスやブーツなどで足元の変化が楽しめ、ボトムレイヤードも簡単。自宅で洗えて手入れもラク。







足して変われる「新たな１つ」

ニットワンピースの魅力をさらに引き出す「とくにいい」＋１アイテムをキーワード別に厳選。足りないものを補う気持ちで選ぶと、完成度が高まり手抜きに見えないスタイリングの完成。







やさしさを上乗せできる「ふわふわニット」

黒ニットワンピースは着まわし。カーディガン／l’heritage martinique（マルティニーク ルミネ横浜） ピアス／LUV AJ（ZUTTOHOLIC） バッグ／LUMEN（ピーアールワントーキョー） ブーツ／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）



風合いに差をつけたニットONニットで

やさしくも凜とした女性像へ昇華



着心地だけでなく見た目までも柔和に変える、ニット感の強い長めの毛足。質感と配色にコントラストがつき、長い黒ののっぺり感を解消。ニットの上からでも重ねやすい、ラクーン100％のしなやかなオーバーサイズ。長め丈でそろえているから、気楽な素材どうしでもエレガント。







女らしさを高める「フリルのロングスカート」

黒ニットワンピースは着まわし。スカート／SLOBE IENA（SLOBE IENA 自由が丘店） ヘアバンド／CA4LA（CA4LA プレスルーム） ピアス ／アプロ（ロードス） バッグ／リンクソックス／ブルーフォレ（LITTLE LEAGUE INC.） シューズ／KATIM



躍動感のあるすそにより退屈知らずのALL黒



フラットなニットワンピのすそからのぞかせたフリルで、ドレスアップにつながる飾り気をプラス。同色を選んでなじませると甘いムードがすんなりとけこめる。かわいいだけじゃない女らしさを薫らせる、ほのかな透け感も魅力。







