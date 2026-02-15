【競馬】サウジカップ2026・G1（2月14日／日本時間15日／キング・アブドゥルアジーズ競馬場・ダート1800メートル）

【映像】フォーエバーヤング、“包囲網”かいくぐる圧巻競馬

横綱競馬でも“ヒヤヒヤ”だった？ 世界最高の賞金総額を誇るレース、サウジカップ2026が14日（日本時間15日）に開催され、フォーエバーヤング（牡5・矢作）が同大会史上初の連覇を達成。強い競馬を見せた同馬だったが、ABEMAの中継で解説を務めたJRA調教師の福永祐一氏はレース展開を「嫌な形だった」と振り返っている。

6番ゲートからスタートしたフォーエバーヤングは、スタートでやや出遅れたものの徐々に好位につけ、4コーナーで内から抜け出すとそこから2着となった米ナイソス（牡5・バファー）との一騎打ちを制し勝利。昨年の劇的勝利から1年、今年は盤石の競馬で再び賞金約16億円を手にし、歴史に名を刻んだ。

レース後に振り返りを求められた福永氏は「いやー、嫌な形でしたけどね。上手く内をすくってね、4コーナーを回る頃には『大丈夫だな』ってなりましたけど」「ほんと、嫌な動きを周りはしてましたよ。結局、内に押し込められちゃいましたから」と、圧倒的人気ゆえの“包囲網”を見事にかいくぐった人馬を称賛。

加えて、実況の清水久嗣アナが「（最後）直線が開かなかったらと思うとゾクッとしますね」と返すと、福永氏は「まあ最内は開きやすいんで、彼（坂井瑠星騎手）はそこで慌てるようなジョッキーではないし。落ち着いてスペースを狙っていたと思うんですけど」「おそらく、矢作（芳人）先生も『嫌な形になったな』と思いながら見ていたと思います」と、盤石勝利でも大きなガッツポーズが飛び出していた陣営の心中を想像していた。

この勝利でフォーエバーヤングの総獲得賞金は45億円を突破。勢いそのままに、次走はG1ドバイワールドカップ（3月28日／メイダン競馬場・ダート2000メートル）が予定されており、連勝に期待がかかる。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）