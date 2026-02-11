2月8日、歌手の木村カエラがInstagramを更新し、アラフォーとは思えぬファッションセンスでファンを沸かした。

「木村さんはこの日、横浜ベイホールでライブをおこないました。控え室と思われる場所で撮られた投稿写真では、ピンクヘアにカラフルなニットを着用した奇抜な姿を披露しました。さらに、黒色のタンクトップの下からはへそピアスがチラリ。現在41歳ですが、あまりに若々しい姿にファンからは賞賛の声が上がっています」（芸能記者）

木村は2004年にメジャーデビュー。2010年に俳優の永山瑛太との結婚、そして妊娠を発表した。同年に第一子が誕生し、2013年に第二子が生まれている。

木村の活躍の場は歌の世界だけにとどまらない。

「そもそも、木村さんはモデルとして芸能界デビューしました。小学6年生の時に原宿でスカウトされ、雑誌の読者モデルに。その後、『ミスセブンティーン2001』に選出され、同誌の専属モデルとなりました。バンドはこのころに始めたようですね。もともとは音楽の道に進みたかったようですが、モデルとしての才能の方が先に注目を浴びたようです。

そのため、歌手として人気を博してからも頻繁にモデル業をこなしています。Instagramなどで公開している私服もファンには人気。2025年6月には、ライブ前日にオレンジ色にセルフカラーした髪型が好評を得るなど、彼女のファッションセンスも人気の下支えとなっています」（同前）

2024年、木村は靴下ブランドの「Tabio・靴下屋」のアンバサダーに就任。木村は靴下好きを公言しており、収集癖があることも明かしている。

「同社は木村さんがデザインした靴下を販売し、売上は好調だったようです。木村さんは広告にもたびたび登場しています。彼女のアンバサダー就任の効果は絶大だったようで、起用から1年が経った2025年4月には、ビジネス誌などで『新しい顧客開拓に貢献』『国内EC事業の売上が、前年比で約10％増』と報じられました」（同前）

ほかにも、大人気アイドルグループのME:Iのオーディション番組で“国民プロデューサー代表”を務め、そのプロデュース能力が大きく評価された。不惑を過ぎ、さらに進化を加速させる木村から目が離せない。