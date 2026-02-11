ジャンプ混合団体

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームROY）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得した。ファンは高梨が競技後の中継インタビューで挙げた2人の名前に注目。「涙腺崩壊」「4年間の重みを感じます」など感動が広がっている。

日本の3番手で登場した高梨は、1本目に96.5メートルを記録。2本目も97.0メートルを飛び、日本の銅メダル獲得に貢献した。

4年前、北京五輪の同種目に小林と佐藤幸椰、伊藤有希の4人のメンバーで臨んだ高梨は、1本目に会心のジャンプを見せながら、直後にスーツ規定違反でまさかの失格に。2本目はまとめたものの、感情を抑えきれずにランディングゾーンで号泣。チームも4位でメダルを逃し、責任を背負いこんだ。

そんな悔しさがあるからこそ、高梨は銅メダルを獲得した今回の中継インタビューで、「あの時、一緒に飛んでくれた有希さん、（佐藤）幸椰さんと取ることができなかったメダル。応援し続けてくれる有希さん、幸椰さんのおかげでここに今立たせてもらえている。たくさんの方々の力があって取れたメダル」と感謝した。

その言葉にネット上のファンは感涙。「こりゃ泣いちゃうよ」「伊藤有希や佐藤幸椰を称える高梨沙羅のインタビューに泣いた」「高梨さん、幸椰と有希ちゃんの名前出してくれたんだね」「伊藤有希と佐藤幸椰の名前を出すとこに、彼女の4年間の重みを感じます…」「全道民の涙腺崩壊」「雪辱を晴らしたようでよかったわ」など反響が広がっている。



（THE ANSWER編集部）