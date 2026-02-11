ルイ·ヴィトンの新作バッグが登場♡モノグラムが映える洗練デザイン

ルイ·ヴィトンから、メゾンを象徴するモノグラム·キャンバスを主役にした新作ウィメンズバッグが登場しました。なめらかなレザートリミングとゴールドカラーの金具が織りなす洗練された佇まいは、持つだけで装いを格上げしてくれる存在。デイリーからオンタイム、特別な外出まで幅広く寄り添うラインナップは、大人の女性のライフスタイルにフィットする魅力にあふれています♡

タイムレスに使えるポシェット

価格：281,600円



｢ポシェット·ヒルズ｣は、メゾンを象徴するモノグラム·キャンバスでアップデートされた定番バッグ。デイタイムからイブニングまで活躍するタイムレスなデザインが魅力です。

内装は毎日の必需品をすっきり収納できるスペースを備え、調節可能なハンドル付きで持ち方のアレンジも自在。コンパクトながら存在感のある一品です。

素材：モノグラム·キャンバス

サイズ：W18.5×H6.5×D11cm

通勤にも活躍するモダンバッグ

価格：403,700円



｢ラインナップ｣は、通勤から週末のお出掛けまで幅広く使える洗練されたバッグ。アイコニックなモノグラム·キャンバスにレザートリミングを施し、スマートで都会的な印象に仕上げています。

前面のファスナー付きポケットや内装のフラットポケットなど、機能性も充実。ノートパソコンも収納できるサイズ感が魅力です。

素材：モノグラム·キャンバス

サイズ：W34.5×H26×D13cm

持ち方自在なキャリーオール

価格：442,200円



｢キャリーオールEW｣は、伝統的なディテールとモダンなシルエットを融合させたトレンド感あふれるバッグ。

シグネチャーのモノグラム·キャンバスにコントラストを効かせたネームタグが、メゾンのアーカイヴ·トランクを想起させます。

斜め掛けや肩掛け、手持ちと多彩な持ち方ができ、日常使いに頼れるサイズ感も魅力です。

素材：モノグラム·キャンバス

サイズ：W36×H19×D10cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

大人の毎日に寄り添う名品バッグ

今回登場したルイ·ヴィトンの新作ウィメンズバッグは、デザイン性と実用性を兼ね備えたラインナップ。

モノグラム·キャンバスの品格はそのままに、現代的なシルエットと機能美が日常を美しく彩ります。

長く愛せる一生ものとして、自分へのご褒美や節目の一本に選びたくなる存在です♡