サプリは『飲むから食べる』新時代へ！鉄分や葉酸も、グミでおやつ感覚で手軽に補給♪

食と暮らしを発信するオレぺが追う、2026年のトレンド。いま広がっているのは、気負わないけど、ちゃんと自分をいたわれる習慣です。

そこで医師・友利 新さんが注目するのが〈食べるサプリ〉。栄養補給は、がんばって続けるものから「おいしく楽しむ」ものへとシフト中。おやつ感覚で持ち歩けて、気づけば手が伸びる存在になっています！

〈食べる〉おいしいサプリが新定番に

サプリメントは〈飲む〉から〈食べる〉時代へ。「UHA味覚糖」の〈UHAグミサプリ〉や「オリヒロ」の〈かんでおいしいチュアブルサプリ〉など、おやつ感覚で栄養がとれるうえ、サプリをしっかり続けられると人気加速中。

「ビタミン摂取、めぐりや冷え改善などの効能とおいしさの両立ができるサプリがたくさん。無理なく続けられるため、一般化してさらに広がる兆しです」（友利さん）

気合いもルールもいらないから、いつの間にか続いてる。日常のすき間に寄り添う存在として、これからますます身近になっていきそうです！

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

予測してくれたのは……友利 新さん

内科・皮膚科医。クリニックに勤務の傍ら、医師という立場から美容と健康を医療として追究。美容誌のベストコスメ審査員を歴任し、美と健康に関する著書も多数。YouTubeチャンネルも人気。