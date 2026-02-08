【本田紗来】たっぷりと血色感を仕込むのが正解♡ チークが主役の「今っぽ春メイク」の作り方

新生活が始まる春は、こころおどるトーンのメイクをマスターしたい...！そこで今回は、本田紗来とともに、お顔全体が華やかな印象に仕上がる「チークメイク」をご紹介します。本格的な春色シーズンの到来前に、今年のトレンドを先取りしちゃいましょう♡

本田紗来が紡ぐ春メイククルーズ 今年もすでに春新色シーズンが到来！心おどる色彩やニュームードな質感など、おさえておきたいアイテムが満載。 そんな春めきコスメをひと足先にまとった紗来がメイクページ初登場。新たな表情を見せてくれたよ♡ 今っぽなメイクトレンドの傾向と対策とともにナビゲートしちゃいます！

チーク欲、満開♡ 引き続き2026年もチーク界隈がにぎわい中。 リキッド、パウダー、クリームなど形態もさまざまに、カラーコントロールやチーライトなど単に「チーク＝血色」にとどまらない多様性が進化！ さらにおしゃれを一歩リードしたいなら、こめかみまでチークの範囲を広げてみて。アイメイクを囲むような入れ方で、トーンオントーンの一体感で魅せるメイクが新鮮。

使用するアイテムはこちら♡ 【A】コンプレクション フェイス カラー 01 4,950円／SUQQU

▶ラベンダーカラーのリキッドをパウダーチーク前に仕込んで発色よく。 【B】ルナソル カラーリングブリーズ 03 4,840円（セット価格）／カネボウ化粧品

▶ほんのり白みと青みに寄ったラベンダーピンク 【C】ドレスドブルーム アイズ 03 6,600円／ジルスチュアート ビューティ

▶チークとはトーンの異なるコーラルを含んだやさしいブラウン。 【D】インディケイト アイブロウマスカラ H 01 3,080円／セルヴォーク

▶血色カラーをきわ立たせるよう眉は明るめカラーでミュート。 【E】ローズ・パーフェクト・シャイン 109 5,060円／パルファム ジバンシイ（限定）

▶ヌーディなピーチリップでワントーンに。

HOW TO How to チーク Aを両ほおの高い位置と鼻すじになじませたのち、それより少し広めにBをブラシで重ねる。さらにBをこめかみくらいまで目を囲むように拡張。 How to アイシャドウ C-1とC-2を混ぜて上まぶた全体にワイドに入れてチークとつなげる。下まぶたは、C-1をベースとして全体に、C-2とC-3を混ぜて黒目外側から目尻になじませたら、C-4を目尻側きわにシャドウラインとして入れる。 How to アイブロウ＆リップ 眉全体にDを、唇にはEをつける。Eはつけたあと、指でラフに落として抜け感を。

完成♡ 目もとを華やかに引き立てつつ、抜け感も忘れない春っぽ顔に変身♡ レーストップス 2,969円／PHILLY

コレもおすすめ♡ ユーフォリック グロウブラッシュ 06 3,300円／SNIDEL BEAUTY ▶華やかな印象の明るいコーラルピンクは、肌色を選ばず即春っぽくシフト。 撮影／三瓶康友（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（TRON）スタイリング／城田望（KIND）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗