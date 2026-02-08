ガチで惚れた。男性が本命女性との会話で必ず出す「話題」
気になる男性と会話するチャンスがあるなら、男性がどんな話題を出してくるかを観察してみましょう。
それだけで、きっと男性のあなたに対する本心が見えてくるはず。
そこで今回は、男性が本命女性との会話で必ず出す「話題」を紹介します。
自分の趣味や好みについて
男性は本命の女性と相性が合いそうか、共通点はないかなどを気にしているもの。
そのため、自分の趣味や好みについて話題にして、女性が興味を示すか、共感してくれるかを確かめようとします。
また、それをきっかけにしてデートのお誘いをしてくるでしょう。
恋愛観や結婚観について
男性は本命の女性に対して、自分の想いが真剣なものであることをアピールする機会を伺っているもの。
なので、会話中は恋愛観や結婚観について話題にしようとするでしょう。
これは男性目線では本命アピール行動の１つで、自分自身の恋愛や結婚に対する価値観を伝えることで、自分が恋愛において真面目で誠実であることを伝えようとしていると考えられます。
また、自分から恋愛観や結婚観について話題にすることで、できれば女性の恋愛観や結婚観を聞き出したいとも考えているのです。
気になる男性との会話中、男性の方から今回紹介した話題をしてくるなら、本命サインであることはほぼ確実なので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
