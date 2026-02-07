お笑いコンビ、ナイツ土屋伸之（47）が7日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。衆院選（8日投開票）の期日前投票を訪れた妻が驚いた光景について語った。

土屋は「昨日うちのかみさんが期日前行ったら、区役所行列で。『45分待ちだった』って言ってて」と投票所が大混雑だったと報告。「大雪の予報が出たっていうのもあるし、やっぱり今回は選挙券が届くのが木曜日とかになったから」と投票所入場券の到着が遅れたことの影響を語った。

入場券が手元になくても、マイナンバーカードや運転免許証で本人確認ができれば投票可能だが「それを知らない人も多いから」。また「多分各自治体の人も相当頑張って急いで配ったと思ったら、配り終えた瞬間に区役所に行列みたいな。並んでても45分だから、途中から来た若いカップルとかも『これはさすがに無理か』って言って帰っちゃったりとか。結構いたみたい。高齢者の人も『無理』って。雪国なんかもっと」と残念そうに話した。

塙宣之も「エレベーターで5階とかのところがあるの。エレベーター1台しかないの。結構並ぶよね」と投票所が上層階にあることに疑問。「無理なのかな、1階とかにね。結構そういうところがあるんだよ。狭くて、しかも上で。4人ぐらいしか乗れないエレベーターとかあるから」と語った。

土屋はまた「期日前に行列なんてことまずなかったから。先週の日曜日はガラガラだったもんね」と変化に驚き、45分待ちの行列に「異様な光景ですよ」と苦笑い。出水麻衣アナウンサーが「ただそれで諦めちゃうとか、雪だから行けないとかっていう人たちが悔しい気持ちをするのがしのびないなあと」と語ると、「いると思う。めちゃくちゃいると思う」としつつ「だから当日はせめて天気良くなってくれたらいいけど」と願っていた。