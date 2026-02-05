記者会見を行う、不法移民の取り締まりを指揮するトム・ホーマン氏＝4日、米ミネソタ州ミネアポリス/Charly Triballeau/AFP/Getty Images

（CNN）トランプ米政権で国境管理の責任者を務めるトム・ホーマン氏は4日、国土安全保障省（DHS）がミネソタ州で移民の取り締まりにあたっている連邦捜査官について、「直ちに」700人削減すると発表した。

昨年12月から始まった移民を取り締まる「メトロ・サージ作戦」の一環として、国土安全保障省は同州ミネアポリスに約3000人を派遣してきた。こうした捜査官による強硬な取り締まりは住民の怒りを買い、市民2人が射殺される事件につながった。先月24日に看護師のアレックス・プレッティさんが殺害される事件が発生したことを受けて、ホーマン氏はミネアポリスに派遣された。

ホーマン氏は記者会見で捜査官700人が撤退し、約2000人がミネアポリスに残ると明らかにした。

ホーマン氏は「私の目標はトランプ大統領の支援を得て可能な限り早期に捜査官を全員撤退させることだ」と述べた。ただし、それを実現させるには移民税関捜査局（ICE）や捜査に協力している連邦機関に対する脅迫的な行為がなくなる必要があるとの考えを示した。ミネアポリスやミネソタ州の当局の「協力」も必要だと指摘した。

ホーマン氏の今回のコメントはトランプ氏のこれまでの発言とは矛盾する。トランプ氏は先月30日に、捜査官をミネアポリスから撤収させる計画があるかと聞かれ、「（撤収計画は）全くない」と答えていた。