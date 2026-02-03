この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネルで「【暴露】歯医者が絶対に言わない『治療のサブスク』の実態と『無限集金システム』の正体」と題した動画を公開。「多くの一般的な歯医者が行っているのは医療ではなく収穫だ」と述べ、現在の歯科業界が抱える構造的な問題を鋭く批判した。



動画内で前岡先生は、日本の歯科医療が「治療行為をして初めてお金になるシステム」であると指摘。この仕組み上、患者の病気が完治してしまうと歯科医院の利益が損なわれるという「不都合な真実」を解説した。前岡先生は「一般的な歯医者のビジネスモデル」と題したフリップを示し、患者が来院して治療（収穫）を行い、原因を教えずに帰宅させ、数年後にまた病気が再発して戻ってくるというサイクルを「農業」に例えて説明。「定期的に実る果実（虫歯や歯周病）を刈り取る収穫作業になっている」と、その実態を「治療のサブスクリプション」と定義した。



さらに前岡先生は、対症療法だけの治療を「穴の空いたボートで水を汲み出す作業」と表現し、穴（原因）を塞がない限り沈没（抜歯）は避けられないと警鐘を鳴らす。一度削った歯は虫歯リスクが高まり、治療を繰り返すほど寿命が縮まる「Restorative Death Spiral（修復の死の螺旋）」という専門用語を引用しつつ、「健康に導く医療者ほど貧乏になる構造こそが、このサブスクを生んでいる」と業界の矛盾を断じた。



動画の終盤で前岡先生は、この搾取構造から抜け出すためには「患者自身が賢くなるしかない」と提言する。お口の病気は「虫歯」「歯周病」「歯の破折」の3つしかなく、それぞれの原因である「食生活」「歯磨きの質」「力（食いしばり等）」をコントロールすれば防げると強調。「自分の身は自分で守る意識を持ってほしい」と視聴者に強く訴えかけた。