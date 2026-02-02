「pinch pennies」の意味は？主にアメリカで使われているイディオム！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「ケチをする」「吝嗇」でした！

「pinch」は、「締め付ける」「切り詰める」という意味。

この表現は主にアメリカで使われているイディオムですよ。

「Through constant penny-pinching, they managed to save enough for a house.」

（絶え間ない節約のおかげで、彼らは家を買うのに十分な資金を貯めることができた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。