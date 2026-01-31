俳優の東出昌大（37）が31日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」(土曜後3・00、関西ローカル）にゲスト出演。「どうして男は浮気するのか」という直球質問に“たった一言”で回答する場面があった。

名物企画「なにをきくねん」コーナーに登場し、世間をにぎわせたスキャンダルをはじめ、NGなしの赤裸々トークを展開。観覧者からの「どうして男は浮気するのか」という直球質問に「OK」と笑顔を見せ、語り出した。

MCの明石家さんまから「語ったら炎上するかもわからんけど、どーんと行ってみようか」と投げかけられ、「人生の限られた中でも、いろいろな問題が複合的に絡み合って一つの決断、結論になるじゃないですか。だから、どうしてって一言でこれだけってことはないですけど、まぁバカなんですね」と“2文字”で結論づけた。

言葉を選びながら回答。「いろいろ理屈こねくり回すんですけど、結局バカなんです」と繰り返すと、さんまは「魔が差すっていうのがあんねん」と援護した。

ここで、アシスタントの山崎香佳アナウンサーが「浮気をしなくなるきっかけは?」と再び直球質問。東出は「私に聞いてるの」と苦笑いし、さんまも「おまえ何があったん」と驚いた。

「今は奥さまを大事にしていこうと思ってるもんな。浮気なんかするはずもないと思ってるもんな」とさんまから振られた東出は、「ウンウン」と大きくうなずいた。さらに、「前もそう思ってたよな」と「ウンウン」とうなずき、スタジオの笑いを誘った。

この対応に、さんまは「東出アウト〜」と大喜び。東出は「こんなニヤニヤしゃべってたらまた怒られるんだから」とボヤいた。

東出は2020年、女優の唐田えりかとの不倫が原因で女優の杏と離婚。杏は22年8月に3人の子供とともにフランスへ移住し、東出は山奥へ移住した。24年8月には元女優・花林さんの妊娠と再婚を発表。25年2月に花林さんの出産を発表した。