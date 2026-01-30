この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「日本保守党と参政党は今回の選挙どうする！？野党はどうなる？」と題した動画を公開。高市早苗氏が総理の座にあるという状況下において、保守系野党が直面する「逆風選挙」の厳しさと、野党再編の行方について独自の分析を展開した。



動画内で竹田氏は、これまでの日本保守党や参政党の躍進は「岸田・石破ラインへの反発」が原動力であり、「自民は死んだ、本物の保守はこっちだ」という主張が奏功していたと解説。しかし、保守色の強い高市氏がトップに立ったことで、岩盤保守層が自民党に回帰している現状を指摘した。竹田氏は画面に「逆風選挙」という文字を表示させながら、両党にとって今は「政党としての生存能力が試される正念場」だと断言。高市氏に対し「近すぎれば自民でいいとなり、離れすぎれば足を引っ張る存在になる」と述べ、その立ち位置の難しさを「近すぎず離れすぎない」バランスが求められると論じた。



さらに議論は野党全体へも波及。「まともな野党がないため、票の行き場がない」と、立憲民主党や公明党から離れた層の受け皿が不在である現状を憂慮した。その上で、かつての立憲民主党のような「受け皿」になり得る存在として国民民主党の名を挙げ、「玉木氏が元立民のファンをどれだけ取り込めるかが腕の見せ所だ」と指摘。最後には「激動の選挙は何が起きるかわからない」と述べ、混迷を極める選挙戦の行方を注視する姿勢を示した。