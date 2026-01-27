この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「『天才投資家』井村さんとfundnoteがケンカ別れしそうな件を解説します。」と題する動画を公開。著名投資家・井村俊哉氏と、同氏が投資助言を行うファンドを運営する「fundnote」との間に生じた亀裂について、その背景と市場への影響を解説した。

田端氏はまず、元お笑い芸人から個人投資家として大きな成功を収めた井村氏が、日本の家計に貢献したいという思いからfundnoteと組み、「井村ファンド」と呼ばれる投資信託を立ち上げた経緯を説明した。このファンドは素晴らしい運用成績を収めてきたが、その裏で両者の間に信頼関係の綻びが生じていたと指摘する。田端氏によれば、井村氏は「純白の部屋に髪の毛1本落ちているのも許せない」と例えられるほどの完璧主義で運用を追求する一方、fundnote側はビジネスとしてファンドの規模拡大を優先したいという思惑があり、両者の間で構造的な対立があったと分析した。

この対立が表面化し、両者が「ケンカ別れ」に至った場合、最も懸念されるのがファンドの解約ラッシュだと田端氏は警鐘を鳴らす。井村氏の助言がなくなることを危惧した投資家が一斉に資金を引き揚げれば、ファンドは保有銘柄を売却せざるを得ず、それが「関連銘柄の株価を押し下げる解約売りにつながる可能性がある」と警告した。最後に田端氏は、どちらの立場も理解できるとした上で、「一番困るのは個人投資家だ」と強調。両者に対し、投資家のために冷静な「大人の対応」を強く求めた。

