RIIZEショウタロウ＆ウォンビンがEITHER＆アンバサダーに就任！注目コスメも紹介

韓国発コスメブランド「EITHER＆」に、心ときめくニュースが到着しました。新ブランドアンバサダーに就任したのは、世界的な注目を集めるRIIZEのショウタロウ＆ウォンビン。情熱的な存在感と洗練されたビジュアルが、EITHER＆の持つモダンで自信に満ちた世界観と美しく共鳴します。2026年1月21日より公開された新ビジュアルを皮切りに、ブランドと彼らが紡ぐ新たなストーリーがいよいよスタート。今後の展開から目が離せません♡

EITHER＆とRIIZEが描く新しい美意識

EITHER＆が掲げるのは、自分らしさを肯定し、肌と心に自信を与えるビューティー。アルバムごとに進化し続けるRIIZEショウタロウ＆ウォンビンの強い個性とエネルギーは、その哲学を体現する存在です。

今回の起用は、単なるイメージキャラクターではなく、ビューティーノウハウや価値観を共有するパートナーとしての意味合いも。

キャンペーンやプロモーションを通じて、彼らならではの美のメッセージが発信されていきます。

upink限定カラー登場♡透明感を仕込むチューリップデューチーク

ショウタロウ＆ウォンビンPICKの注目クッション

PEBBLE GLOW CUSHION（ペブルグロウクッション）



価格:2,970円（税込）

水分たっぷりのフォーミュラで、毛穴レスなツヤ感を演出。62％以上の美容液成分配合で、潤いを与えながらナチュラルにカバー。100時間*メイクキープの臨床試験済み（※個人差があります）。

カラー:17N VANILLA/21N NATURAL/23N SAND/17P PORCELAIN/21P ROSY

PEBBLE BLUR CUSHION（ペブルブラークッション）



価格:2,970円（税込）

軽やかなつけ心地で、ふわっとしたセミマット肌へ。凹凸をなめらかに整え、AIフィルターのような陶器肌を実現。こちらも100時間*メイクキープ試験済み（※個人差があります）。

カラー:17N VANILLA/21N NATURAL/23N SAND/17P PORCELAIN/21P ROSY

これから始まるEITHER＆の未来

EITHER＆は、RIIZEショウタロウ＆ウォンビンとともに、より多くの女性に寄り添うビューティーを提案していきます。

店頭や公式EC、Qoo10にて展開されるアイテムは、毎日のメイクに自信と高揚感をプラスしてくれる存在。

ロフトやハンズ、ドン・キホーテなど身近な店舗でも手に取れるのも嬉しいポイントです。二人の輝きとともに進化するEITHER＆の世界を、ぜひ体感してみてください♡