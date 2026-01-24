エテュセのマスカラで旬顔に♡2026春は束ロングが主役の新作メイク

SNSや動画が日常になった今、目もとは“近くでも遠くでも美しく”が新基準。そんな時代のニーズに応えるべく、エテュセから2026 SPRING COLLECTIONが登場します。今季は透明感と輝きをまとったソフトパステルな世界観と、存在感のあるロングまつ毛が主役。盛りすぎないのに印象的、無垢さとトレンド感を両立した春メイクを叶えるラインアップに注目です♡

最大注目は束ロング新作マスカラ

今季エテュセで最大の注目を集めるのが「エテュセ マスカラ エクストラ ロング」。

新開発の「つぶつぶコーム」と「スムースロング液」により、とかすだけでダマのない美しい束感ロングまつ毛を実現します。

さらに「ウォッシャブルロック テクノロジー™」を搭載し、カールキープ、ウォータープルーフ、簡単お湯オフを同時に叶える設計。

日中は美しさをロックしながら、夜はするんと落とせる快適さも魅力です。

エテュセ マスカラ エクストラ ロング01＜マスカラ＞

価格：1,980円（税込）

透明感を仕込む春のアイメイク

エテュセ トーンアップ アイチューナー＜目もと用化粧下地＞

価格：2,420円（税込）

目もとの透明感を高める新作として、「エテュセ トーンアップ アイチューナー」が登場。上まぶた用の透明感ピンクベージュと、涙袋用のぷっくりベージュを備えた2in1仕様で、明るさと立体感を同時に演出します。

エテュセ アイエディション（カラーパレット）N24＜アイシャドウ＞

価格：1,540円（税込）

さらに、パステルパールがきらめく新色「チュチュローズ」もラインアップ。2種のピンクパールを重ねることで、レースをまとったチュチュのようなピュアで愛らしい目もとに仕上がります。

美眉を叶える新ペンシルも登場

エテュセ ペンシル ブロウライナー＜アイブロウ＞全4色

価格：1,650円（税込）

2026春はアイブロウもアップデート。「エテュセ ペンシル ブロウライナー」は、薄型楕円形状のアーティストカット芯⁂を採用し、ふんわりもスッキリも自在に描ける設計に進化しました。

多色粉末と陰影パール配合で、描くだけで自然な立体眉が完成。ブレンド＆フィットブラシ付きで、テクニックレスに美眉が決まります。

⁂メーキャップアーティストが、鉛筆タイプのアイブロウを使いやすい形状に削った形をイメージした芯形状

エテュセで叶える春の旬顔メイク

エテュセ2026 SPRING COLLECTIONは、盛りすぎないのにしっかり印象に残る、今の気分に寄り添うラインアップ。

束ロングマスカラを軸に、透明感と輝きを重ねれば、軽やかで無垢な春顔が完成します。毎日のメイクに取り入れて、見る角度すべてで可愛い目もとを楽しんでみてください♡