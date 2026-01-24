蛙亭のイワクラが、交際・同棲していたオズワルドの伊藤俊介との破局の全貌を明かし、別れを決定づけた瞬間のやり取りを語った。

【映像】イワクラと破局したオズワルド伊藤

1月22日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』では、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がＭＣを務め、ゲストに齊藤京子と蛙亭・イワクラが登場した。

イワクラは、伊藤との別れについて「別れる時の理由っていうか、『ちょっと結婚を考えられなくなりました』って話を先にしようと思って」と自ら口火を切ったことを回想。しかし、それに対する伊藤の反応は予想外のものだったという。伊藤から「あー、そっか、俺まあ、毎晩朝遅く帰ってくるし、それだよな？すまん。毎朝飲みに行ってるのが悪かった」と返された際、イワクラは「いや、それだけちゃうぞ、と思って。40個ぐらいあるんだけど…」と心中で猛烈なツッコミを入れたことを明かした。

すると、伊藤が「じゃあ別れるか」と即座に別れを口にしたといい、イワクラは「コイツ…自己肯定感高いな、と思って。自分の悪いところ1なんやって思って」と苦笑い。齊藤京子が「自分から切り出したけど、結局『別れよう』という言葉を言ったのは向こうからみたいな」と整理すると、イワクラは「向こうですし、その『そこをなんとか』とかも無かったんで」と、切ない幕引きを明かしていた。