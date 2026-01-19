ぼる塾・きりやはるか「めちゃくちゃ使ってて」使い切り間近なベストバイ選出リップ

ぼる塾が、グループのYoutubeチャンネルに『ぼる塾の2025年ベストバイ商品紹介！【美容/メイク/服・靴・鞄/食料品】』の動画をアップ。様々なベストバイ商品を紹介してくれました！その中には美容系アイテムを紹介する場面も。

■きりやさんのベストバイ

動画内に登場したのはこちら！

Laka/フルーティーグラムティント 120 カフェインローズ 1,980円（編集部調べ）

潤いのあるテクスチャーでツヤっとした仕上がりが叶うリップティント！

こちらはきりやはるかさんが選出！きりやさんはこちらについて、SNSの評判をきっかけに購入したと紹介。

使用感についても「カフェオレというか、ちょっと深みのある色」「つけてみたらめっちゃ似合ってる。で、しかもこれ落ちにくいのよ」と発色や落ちにくさが気に入ったと明かしていました。

続けて「落ちにくくて、色もよくって、自分に似合うってなってるから最高」「ずっとこれ」「めちゃくちゃ使ってて」と半分以上減った容器を見せ、手放せないアイテムの様子を覗かせていました！

■動画もチェック！

動画内では、そのほかのベストバイも紹介しながらトークを披露！ぜひチェックしてみてくださいね。