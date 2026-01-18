ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2026年1月18日（日）

開催地：モダ・センター（Portland）

最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 132 - 116 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ロサンゼルス・レイカーズがモダ・センター（Portland）で行われた。

第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし40-27で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び71-61で終了する。

第3クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び107-90で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・レイカーズがリードし132-116で終了する。

試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は19:05出場、11得点、1アシスト、1リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-18 15:05:05 更新