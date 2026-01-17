【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day1】 1月17日10時～ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」とローソンとのコラボ情報を公開した。開催期間は2月24日より3月9日まで。

コンビニエンスストアのローソンと「ブルアカ」との新たなコラボが決定した。今回のコラボでは「自警団」のスズミ、レイサ、「救護騎士団」のミネ、セリナ、ハナエ、「図書委員会」よりウイ、シミコの7人が抜擢。対象商品を3点購入するとクリアファイルが貰えるキャンペーンが実施される。

これに加えてオリジナルグッズも発売。アクリルスタンドといった定番の商品に加え、ゲーム内でも度々登場している「柴関ラーメン」が袋麺として商品化されることとなった。さらに、セットで使えるどんぶりも販売される。なお、通販も予定されているという。

