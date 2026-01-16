1枚は持っていたい！モテ服の大定番【タートルネックトップス】の着回し術をご紹介♡

写真拡大 (全6枚)

楽しいイベントが盛りだくさんなこの季節、着回ししやすいトップスがあったら便利じゃない？そこで今回は、中川紅葉とともに、モテ服の定番「タートルネックトップス」の着回し術を4つご紹介します。男のコをキュンとさせるカラー＆シルエットの選び方も要チェック♡

Item 着回すアイテムはこちら♡

タートルネックトップス

ボディラインがアピれるピタッとシルエット

シンプルながらも、タイトなシルエットがメンズをキュンとさせるモテ服の定番！やせ見え効果もありつつ、オトナな色気を演出できる黒がオススメ。

タートルネックトップス 2,199円／WEGO

Cordinate 男のコウケ確実！女みコーデ

ピタッとしたタートルネックニットと、体のラインをアピれるキャミワンピで男のコウケすること間違いナシ！シンプルなカラーづかいで、大人っぽさを演出して♡

タートルネックトップスは着回し。ニットカーディガン（ニットカーディガンとビスチエのセット）23,980円／LILY BROWN  ドット柄キャミワンピース 14,300円／Ungrid 黒リボンヘアゴム 11,000円／Colette Malouf（THE HAIR BAR TOKYO）イヤリング 3,300円／Phoebe サイドリボンバッグ 4,390円／Olu.

Cordinate ボディラインをアピれるシンプルコーデ

ボディラインをアピるなら、シンプルなミニスカをあわせるのが正解！大人っぽい黒×ベージュが、自然とおしゃれな女のコに見せてくれる♡

〈右・紅葉のコーデ〉タートルネックトップスは着回し。ロングボアコート 16,500円／LiLiRena バルーンショートパンツ 16,500円／SORIN 花柄バンダナ 3,590円／ZARA（ザラ）ハンドルバッグ 10,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）〈左・餅田コシヒカリのコーデ〉ベロアジップカーディガン 4,399円／WEGO 白ブラウス（えりのみ）9,350円／LAVEANGE フリルジャージスカート 7,700円／PUNYUS バッグ 8,600円／Olu.

Cordinate 守りたくなるレイヤードコーデ

ラフに着られる大きめシャツは、思わず守りたくなっちゃう可愛さをつくれる♡ ミニスカートをあわせて、大きめシャツとのバランスを取って。

タートルネックトップスは着回し。BIGストライプシャツ 5,940円／PUNYUS バルーンショートパンツ 16,500円／SORIN ボディバッグ 6,590円／ZARA（ザラ）ハイソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）スエードパンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate シンプル清楚なガーリースタイル

タートルネック×ロングスカートで、縦のラインをスラっと見せられる♡ あえて肌見せしないことで、清楚な印象を持たせて◎。

タートルネックトップスは着回し。花柄ナロースカート 17,600円／HONEY MI HONEY ニット帽 7,920円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）ローファー 10,890円／RANDA
PROFILE

餅田コシヒカリ

もちだ・こしひかり●1994年生まれ、宮城県出身。愛らしいキャラクターと音大卒の確かな歌唱力を持ち、歌やものまねでも注目を集める。

YouTube「餅田コシヒカリチャンネル」ではメイクやファッションの動画を中心に、ポジティブで飾らない姿が人気。

撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 副編集長 小田和希子