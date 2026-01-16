1枚は持っていたい！モテ服の大定番【タートルネックトップス】の着回し術をご紹介♡
楽しいイベントが盛りだくさんなこの季節、着回ししやすいトップスがあったら便利じゃない？そこで今回は、中川紅葉とともに、モテ服の定番「タートルネックトップス」の着回し術を4つご紹介します。男のコをキュンとさせるカラー＆シルエットの選び方も要チェック♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
タートルネックトップス
ボディラインがアピれるピタッとシルエット
シンプルながらも、タイトなシルエットがメンズをキュンとさせるモテ服の定番！やせ見え効果もありつつ、オトナな色気を演出できる黒がオススメ。
Cordinate 男のコウケ確実！女みコーデ
ピタッとしたタートルネックニットと、体のラインをアピれるキャミワンピで男のコウケすること間違いナシ！シンプルなカラーづかいで、大人っぽさを演出して♡
Cordinate ボディラインをアピれるシンプルコーデ
ボディラインをアピるなら、シンプルなミニスカをあわせるのが正解！大人っぽい黒×ベージュが、自然とおしゃれな女のコに見せてくれる♡
Cordinate 守りたくなるレイヤードコーデ
ラフに着られる大きめシャツは、思わず守りたくなっちゃう可愛さをつくれる♡ ミニスカートをあわせて、大きめシャツとのバランスを取って。
Cordinate シンプル清楚なガーリースタイル
タートルネック×ロングスカートで、縦のラインをスラっと見せられる♡ あえて肌見せしないことで、清楚な印象を持たせて◎。
PROFILE
餅田コシヒカリ
もちだ・こしひかり●1994年生まれ、宮城県出身。愛らしいキャラクターと音大卒の確かな歌唱力を持ち、歌やものまねでも注目を集める。
YouTube「餅田コシヒカリチャンネル」ではメイクやファッションの動画を中心に、ポジティブで飾らない姿が人気。
撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 副編集長 小田和希子