1枚は持っていたい！モテ服の大定番【タートルネックトップス】の着回し術をご紹介♡

楽しいイベントが盛りだくさんなこの季節、着回ししやすいトップスがあったら便利じゃない？そこで今回は、中川紅葉とともに、モテ服の定番「タートルネックトップス」の着回し術を4つご紹介します。男のコをキュンとさせるカラー＆シルエットの選び方も要チェック♡

シンプルながらも、タイトなシルエットがメンズをキュンとさせるモテ服の定番！やせ見え効果もありつつ、オトナな色気を演出できる黒がオススメ。

ピタッとしたタートルネックニットと、体のラインをアピれるキャミワンピで男のコウケすること間違いナシ！シンプルなカラーづかいで、大人っぽさを演出して♡

ボディラインをアピるなら、シンプルなミニスカをあわせるのが正解！大人っぽい黒×ベージュが、自然とおしゃれな女のコに見せてくれる♡

ラフに着られる大きめシャツは、思わず守りたくなっちゃう可愛さをつくれる♡ ミニスカートをあわせて、大きめシャツとのバランスを取って。

Cordinate シンプル清楚なガーリースタイル

タートルネック×ロングスカートで、縦のラインをスラっと見せられる♡ あえて肌見せしないことで、清楚な印象を持たせて◎。

タートルネックトップスは着回し。花柄ナロースカート 17,600円／HONEY MI HONEY ニット帽 7,920円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）ローファー 10,890円／RANDA

撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）