Aマッソ加納、“戸籍上の苗字”を告白 誰もイジらなかった“バンドマンとの結婚”語る
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）、11日放送の#345では、芸人たちがこれまで“誰もイジってこなかった”お笑いコンビ・Aマッソの加納に真正面から挑む特別企画「Aマッソ加納をがっつりイジろう」を放送した。
【写真】煮えきらない加納の回答を高野が一喝
ことの発端となったのはお笑いコンビ・きしたかのの高野正成が、以前本番組内の企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」で発した、「Aマッソの加納さんイジったって意味ない」という発言。今回、“加納は誰にもイジられてこなかった”という、芸人界でもタブー視されていた問題に、ついにメスを入れることになった。
番組では、加納のプロフィールや魅力を引き出すトークを展開するニセ企画「ツッコミ芸人図鑑・Aマッソ加納編」で加納を呼び出す。加納登場前には、ピンでの単独ライブや文筆家としての活動、誰も触れられていない
「バンドマンとの結婚」まで、加納の“地雷”を洗い出し、イジりプランの作戦会議を行った。そして、いざニセ企画がスタートすると、「『ツッコミ芸人図鑑』でわたしが第1弾なわけない」「今『チャンスの時間』でやることじゃない」と懐疑的な目を向ける加納。「観たよ」「柔らかい話」と不穏な発言まで飛び出し、一時中断する事態となった。
また、加納の“バンドマンとの結婚”について、今まで誰も触れてこなかった話題にも切り込む。週刊誌に結婚を突っ込まれた経緯を語る加納に、リンダカラー∞・たいこーが「どんな人なんですか？」と直球質問。「バンドマンのボーカルとかギターとかあるじゃないですか」とより具体的な質問をしたたいこーに、加納は苦笑しながら「ボーカルです」と答え、一同を驚かせた。
さらに音楽のジャンルを聞かれた加納は「ロック」と回答。今まで誰も聞けなかった加納の新情報に一同大盛り上がりの中、きしたかの・岸大将が
漏らした「ど真ん中いくんですね」という言葉に、加納自身も爆笑。「加納ならベースとかいきそう」という千鳥の言葉にも、加納は「ボーカルいくっていうのは恥ずかしいですね」と照れ笑いを浮かべた。
また、馴れ初めをきかれた加納は「旦那からCDを渡してもらって、『よかったら聞いてください』って。『MVのコメントください』みたいなやりとりがあった」と告白。峯岸から「旦那の方がファンだった？」と質問が飛ぶと「ファンやった」と認め、「苗字って変わったんですか？」というリンダカラー∞・りなぴっぴの無垢な問いにも、加納は“戸籍上の苗字”を「（苗字は）変わりました。山下です」と打ち明けるなど、後輩たちのイジりに対応した。
しかし、“プロポーズ”や“デート”など、さらに踏み込んだ質問が続くと、高野が再び爆発することに。プロポーズは「ホンマに覚えてなくて、ぬるっと…」、デートも「カラオケ行ったことない」「結婚してからほぼない」「泊まり旅行行ったことない」と返した加納に、高野は「質問をかわしてるだけじゃねえか！」と怒りが噴出。「『覚えてない、覚えてない』って。今考えて一番恥ずかしいやつを言え！」「カラオケも泊まりもデートも行けよ」と大声で捲し立てる高野に、スタジオは爆笑に包まれた。
番組終盤では、加納に“モノマネ”や“ノリツッコミ”などの無茶振りを仕掛けるが…。加納の姿に高野が「見てらんねぇよ！」「地獄じゃねぇかよ！」と半泣き状態に！？ 加納イジりに挑戦して後輩たちが血だるまになる『チャンスの時間』#345はABEMAにて見逃し配信中。
【写真】煮えきらない加納の回答を高野が一喝
ことの発端となったのはお笑いコンビ・きしたかのの高野正成が、以前本番組内の企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」で発した、「Aマッソの加納さんイジったって意味ない」という発言。今回、“加納は誰にもイジられてこなかった”という、芸人界でもタブー視されていた問題に、ついにメスを入れることになった。
「バンドマンとの結婚」まで、加納の“地雷”を洗い出し、イジりプランの作戦会議を行った。そして、いざニセ企画がスタートすると、「『ツッコミ芸人図鑑』でわたしが第1弾なわけない」「今『チャンスの時間』でやることじゃない」と懐疑的な目を向ける加納。「観たよ」「柔らかい話」と不穏な発言まで飛び出し、一時中断する事態となった。
また、加納の“バンドマンとの結婚”について、今まで誰も触れてこなかった話題にも切り込む。週刊誌に結婚を突っ込まれた経緯を語る加納に、リンダカラー∞・たいこーが「どんな人なんですか？」と直球質問。「バンドマンのボーカルとかギターとかあるじゃないですか」とより具体的な質問をしたたいこーに、加納は苦笑しながら「ボーカルです」と答え、一同を驚かせた。
さらに音楽のジャンルを聞かれた加納は「ロック」と回答。今まで誰も聞けなかった加納の新情報に一同大盛り上がりの中、きしたかの・岸大将が
漏らした「ど真ん中いくんですね」という言葉に、加納自身も爆笑。「加納ならベースとかいきそう」という千鳥の言葉にも、加納は「ボーカルいくっていうのは恥ずかしいですね」と照れ笑いを浮かべた。
また、馴れ初めをきかれた加納は「旦那からCDを渡してもらって、『よかったら聞いてください』って。『MVのコメントください』みたいなやりとりがあった」と告白。峯岸から「旦那の方がファンだった？」と質問が飛ぶと「ファンやった」と認め、「苗字って変わったんですか？」というリンダカラー∞・りなぴっぴの無垢な問いにも、加納は“戸籍上の苗字”を「（苗字は）変わりました。山下です」と打ち明けるなど、後輩たちのイジりに対応した。
しかし、“プロポーズ”や“デート”など、さらに踏み込んだ質問が続くと、高野が再び爆発することに。プロポーズは「ホンマに覚えてなくて、ぬるっと…」、デートも「カラオケ行ったことない」「結婚してからほぼない」「泊まり旅行行ったことない」と返した加納に、高野は「質問をかわしてるだけじゃねえか！」と怒りが噴出。「『覚えてない、覚えてない』って。今考えて一番恥ずかしいやつを言え！」「カラオケも泊まりもデートも行けよ」と大声で捲し立てる高野に、スタジオは爆笑に包まれた。
番組終盤では、加納に“モノマネ”や“ノリツッコミ”などの無茶振りを仕掛けるが…。加納の姿に高野が「見てらんねぇよ！」「地獄じゃねぇかよ！」と半泣き状態に！？ 加納イジりに挑戦して後輩たちが血だるまになる『チャンスの時間』#345はABEMAにて見逃し配信中。