¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÏºÇÂç¸Â¼«À©¤ò¡×¡¡¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤¬À¼ÌÀ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï11Æü¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ë¤è¤ëÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥âÃÆ°µ¤ÇÂ¿¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢Åö¶É¤ËÂÐ¤·¡ÖºÇÂç¸Â¤Ë¼«À©¤·¡¢²á¾ê¤ÊÉðÎÏ¹Ô»È¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¤è¤¦µá¤á¤¿¡£ÊóÆ»´±¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤Ï¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤Ï¹ñºÝË¡¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤¬Ê¿ÏÂÅª¤Ë¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¥¤¥é¥ó¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡ÖÄÌ¿®¤ÎÉüµì¤ò´Þ¤á¹ñÆâ¤Ç¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£