¢£·Á¸«Ê¬¤±¤Ê¤É¡Ö½ª³è¡×¤ò¿Ê¤á¤ë½¨µÈ
·ÄÄ¹3Ç¯¡Ê1598¡Ë6·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÆÆ¤ÊÉÂÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Íâ7·î¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ²¼¤ÎÂçÌ¾¤ä¸ø²È¤¿¤Á¤Ë°äÉÊ¤ä¶âÁ¬¤ÎÊ¬Í¿¡Ê·Á¸«Ê¬¤±¡Ë¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç½ôÂçÌ¾¤ËÂÐ¤·¡¢²þ¤á¤Æ6ºÐ¤Î½¨Íê¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤òÀÀ¤ï¤»¤¿¡£
¤¿¤À¡¢½ÅÆÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾ï¤ËÉÂ²é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èæ³ÓÅªÂÎÄ´¤ÎÎÉ¤¤»þ¤Ï¡¢Éú¸«¾ë¤ÎÉáÀÁ(¤Õ¤·¤ó)¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÈÕÇ¯¤Î½¨µÈ¤Ï±£µï½ê¤È¤·¤ÆÉú¸«¾ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âç¾ë³Ô¤Ë²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Æþ¾ë¤«¤é2Ç¯¸å¤ÎÊ¸Ï½5Ç¯¡Ê1596¡Ë±¼7·î¡¢·ÄÄ¹ÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÊª¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÅÝ²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸µ¤Î¾ì½ê¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿ÌÚÈ¨(¤³¤Ï¤¿)»³¤Ë¿·¤¿¤Ë¾ë¤¬ÃÛ¤«¤ì¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤³¤Î¾ë¡Ê¿·Éú¸«¾ë¡Ë¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤â¿·¾ë¡ÊÌÚÈ¨»³Éú¸«¾ë¡Ë¤ÎÉáÀÁ¤Ï³Æ½ê¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¾ë¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÂé¸ï»û¤ÎºÆ·ú¸½¾ì¤Ë¤â½Ð¸þ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î»û¤ËÅ·¹Ä¤ò¾·¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¿·¤¿¤ÊÂé¸ï»û¤Î¶âÆ²¤Ï¡¢¹âÌî»³¤«¤é²òÂÎ¤·¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¿¤ªÆ²¤À¤Ã¤¿¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢½¨µÈ¤Ï¤½¤Î°ÜÃÛ¹©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤â¸«¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£½Å¿Ã¡¦ÆÁÀî²È¹¯¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿
½¨µÈ¤ÎÉÂ¤Î²óÉü¤òµ§¤Ã¤Æ¿À³Ú¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓºÅ¤µ¤ì¡¢½ô¼Ò»û¤Ç¤â²Ã»ýµ§Åø(¤¤È¤¦)¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÇ¢¼º¶Ø¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ïµ¤Àä¤·¤¿¤ê¡¢°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿À³Ú¤¬ºÅ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤¬¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤â²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢Î×½ª¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤ë½Å¿Ã¤Î¤¦¤Á¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹¾¸Í¤ÎÆÁÀî²È¹¯¤À¡£ÎÎÃÏ¤À¤±¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢½¨µÈ¤è¤ê²È¹¯¤Î¤Û¤¦¤¬ÀÐ¹â(¤³¤¯¤À¤«)¤Ï¾å¤À¤Ã¤¿¡£Ë¿Ã²È¤ÎÂ¢ÆþÃÏ¡ÊÄ¾³íÃÏ¡ËÌóÆóÉ´ËüÀÐ¤ËÂÐ¤·¡¢²È¹¯¤ÏÆî´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÆóÉ´¸Þ½½ËüÀÐ°Ê¾å¤òÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤â²È¹¯¤Ï¡¢Àï¤¤¤Ç½¨µÈ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¿Ã½¾¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¨µÈ¤Î¤Û¤¦¤¬Ëå¤ÈÊì¤ò¿Í¼Á¤Ëº¹¤·½Ð¤·¡¢Ä«Äî¤Î¹â¤¤´±¿¦¤Ë¤Ä¤±¡¢¼¤òÄã¤¯¤·¤Æ²È¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é½¨µÈ¤Ï¡¢¾ï¤Ë²È¹¯¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¡¢Ë¿Ã°ìÌç¤Î¤´¤È¤¯ÊÌ³Ê°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢²È¹¯¤Î¤Û¤¦¤âÎ§µ·¤Ë½¨µÈ¤Ë¿Ô¤¯¤·¡¢¤½¤ÎÀ¯¸¢¤òÀ¿¼Â¤Ë»Ù¤¨¤¿¡£¤À¤«¤é»à¤Î´ÖºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½¨µÈ¤Ï²È¹¯¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¡ÖÅ·²¼¿Í¤ÎÃÏ°Ì¤ò²È¹¯¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×Àâ
¸¦µæ¼Ô¤Î¹â¶¶ÍÛ²ð»á¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀâ¤ò¤È¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÄÄ¹3Ç¯7·î14Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Ñ¥·¥ª¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¡Ö¼«¤é¤Î»à´ü¤ò¸ç¤Ã¤¿½¨µÈ¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆÁÀî²È¹¯¤Ë¸å»ö¤òÂ÷¤·¡¢À¯¸¢¤ò¤æ¤À¤Í¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½¨Íê¤¬À®¿Í¤·¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤ÏÀ¯¸¢¤òÊÖ´Ô¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²È¹¯¤Ë°Í´ê¤·¤¿¡£½¨µÈ¤Ï¡¢½ôÂçÌ¾¤Î¤Þ¤¨¤Ç¤³¤Î¤³¤È¤ò¿½¤·¤ï¤¿¤·¡¢µ¯ÀÁÊ¸¤òº¹¤·½Ð¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë²È¹¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµ¯ÀÁÊ¸¤òº¹¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤¿¡×¡Ê¡Ø½¨µÈ¤Ï¡Ö²È¹¯À¯¸¢¡×¤ò°ä¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤È¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼ç¤Êº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢½¨µÈ¤ÏÀ¸Á°¡¢Å·²¼¿Í¤ÎÃÏ°Ì¤ò²È¹¯¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¥·¥ª¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤³¤ó¤ÊÊó¹ð¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½¨µÈ¤ÏÉÂ¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤È¾ëÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤±ü¤Þ¤Ã¤¿ºÂÉß¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£½¨Íê¤¬·èÊÌ¤Îµö¤·¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤Ï¡Öº£¸å¤ÏÍ½¤òÉã¤È¸À¤ï¤º¡¢²È¹¯¤òÉã¤È¤è¤Ö¤¬¤è¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢½¨Íê¤ò²È¹¯¤ËÂ÷¤·¡×¡ÊÊ¡ÅÄÀéÄáÃø¡ØÍäÅÂ¡¡¤ï¤ìÂÀ¹Þ¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ê¤Æ¡Ù¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡ÖÂ¿Ìç±¡¤ÎÆüµ¤ËÃã¡¹¤È²È¹¯¤¬½¨µÈ¤Î°ä¸À¤Çº§°ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦±½¤ò½ñ¤¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¢¤ï¤»¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤¬Å·²¼¿Í¤ÎÃÏ°Ì¤ò°ì»þÅª¤Ë²È¹¯¤Ë¾ù¤êÅÏ¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤¨¤ë¡£
¢£½¨µÈ¤¬²È¹¯¤òÉú¸«¾ë¤ËÎ±¤á¤¿¡ÖÁÀ¤¤¡×
°ìÊý¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤ÎÀâ¤ò¤È¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÌðÉô·òÂÀÏº»á¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌðÉô»á¤Ï¡ÖÂÀ¹ÞÍÍÈïÀ®¸æÈÑ¸õÆâ¤ËÈï°Ù¶ÄÃÖ¸õ³Ð¡×¡Ê¡ØÀõÌî²ÈÊ¸½ñ¡Ù¡Ë¤Ê¤É½¨µÈ¤Î°ä¸À¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Ê¬ÀÏ¤·¡¢¡ÖË¿ÃÀ¯¸¢¤Î¡Ø¸¢ÎÏ¡Ù¤Î¾ÝÄ§¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂçºä¾ë¡×¤Ç¡¢¡ÖÂçºä¾ë¤ÈÉú¸«¾ë¤È¤Ç¤Ï¡¢¾ë¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤äµ¬ÌÏ¡¢·³»öÅª¤ÊÆ°°÷Ç½ÎÏ¤Ê¤É¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤ì¤òº¬µò¤Ë¡Ö²È¹¯¤òÉú¸«¤Ë»Ä¤·¤¿½¨µÈ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÀ¯Ì³¤òÁíÍ÷¡Ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÊÌ¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ØÇÔ¼Ô¤ÎÆüËÜ»Ë12 ´Ø¥ö¸¶¹çÀï¤ÈÀÐÅÄ»°À®¡ÙµÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë¤È¿äÏÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î°Õ¿Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²È¹¯¤ò¡ÖÀÈ¼å¤ÊÉú¸«¾ë¼þÊÕ¡×¤ËÃÖ¤¡¢¡Ö¡Ø¿Í¼Á¡Ù¤È¤·¤Æµ¦Æâ¤ËÎ±¤áÃÖ¤¡¢ÍÆ°×¤Ëµ¢¹ñ¤µ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
ÌðÉô»á¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²È¹¯¤¬Ë¿ÃÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö·èÄê¤òµí¼ª¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Éú¸«¤Ë¤Ï²È¹¯¤ÈÁ°ÅÄ¸¼°Ê¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÄ¹Â«Àµ²È¡¢Âçºä¤Ë¤ÏÍø²È¤é¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¹çµÄÀ©¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤Ë±¿±Ä¤Ç¤¤¿¤«ÈÝ¤«¡¢¤Ï¤Ê¤Ï¤Àµ¿Ìä¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¯¸¢¤ÎËÜÂÎ¤Ï¡¢Ë¿Ã½¡²È¤ÎÅö¼ç¡¦Ë¿Ã½¨Íê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçºä¾ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î°ä¸À¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢²È¹¯¤ÎÉõ¤¸¹þ¤áºîÀï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¼ÂºÝ¡¢ÊÌ¤Î°ä½ñ¡ÊÁá°ðÅÄÂç³ØÂ¢¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²È¹¯¤Ï3Ç¯´Ö¤Îºßµþ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌðÉô»á¤Î²ò¼á¤ò¤È¤ë¤È¡¢¤³¤Î´íµ¡Åª¤Ê¶¶ø¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²È¹¯¤Ï½¨µÈ¤Î»à¸å¡¢¶¯¸¢¤òÈ¯Æ°¤·¤ÆÀ¯¸¢Æâ¤Ç¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£°ìÎ®¤ÎÌ¾°å¤¿¤Á¤¬¸òÂå¤Ç¼£ÎÅ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿
·ÄÄ¹3Ç¯¡Ê1598¡Ë6·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤Ï¿©»ö¤â¤í¤¯¤Ë¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãþ°¦¤¹¤ë¹ë¤Ë°¸¤Æ¤¿6·î17Æü¤Î¼ê»æ¡Ê¸½Âå¸ìÌõ¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ÖËü¤¬°ì¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´µö¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢É®¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤³¤Î15Æü´Ö¡¢ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÊÄ¸ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¤Ïµ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤¹¤¿¤á¤Ë¾ë¤ÎÉáÀÁ¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿ê¼å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ªÁ°¤âÉÂµ¤¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¤¼¤ÒÍÜÀ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿´é¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤¯¤ì¡×
¤½¤·¤ÆÍâ7·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿²¤¿¤¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¡¢7·î1Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¿À³Ú¤Î¸ú²Ì¤â¤Ê¤¯¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÇ¢¼º¶Ø¤äµ¤Àä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óË¿ÃÀ¯¸¢¤Ï½¨µÈ¤Î¼£ÎÅ¤ËºÇÁ±¤Î¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¼ÄÅÄÃ£ÌÀ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö°å»Õ¤¿¤Á¤Ï»ø°åÃÄ¤ò¹½À®¤·¤ÆÎØÈÖ(¤ê¤ó¤Ð¤ó)¿ÇÌ®¤Ë¤è¤ë½¸ÃÄ¼£ÎÅ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£Éú¸«¾ë±üÅÂ¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿´é¤Ö¤ì¤Ï½¨µÈ¤ÎÂ¦¶á¤Ç°å»ÕÃÄ¤ÎÁí»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿»ÜÌô±¡Á´½¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹Ï·³Ê¤Î¶ÊÄ¾À¥¸¼ºó¡¢È¾°æÄÌÀç±¡¡¢È¾°æÌÀ±Ñ¡¢ÃÝÅÄÄê²Ã¡¢À¹Êý±¡ºä¾ô·Ä¡¢Í´¾èË·¿ðµ×¡¢¿Á½¡ÇÃ¤È¤¤¤Ã¤¿Åö»þ¤Îï£¡¹(¤½¤¦¤½¤¦)¤¿¤ëÌ¾°å¤¿¤Á¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ØÀï¹ñÉð¾¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£½¨µÈ¤Î¿´¿È¤ò¿ª¤ó¤À¤Î¤ÏµÓµ¤¤À¤Ã¤¿¡©
½¨µÈ¤ÎÉÂ¤À¤¬¡¢°ì¼¡»ËÎÁ¤«¤é¤Ç¤ÏÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡£
°ß¤¬¤ó¡¢ÇÙ¤¬¤ó¡¢ÇßÆÇ¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°å»Õ¤Î¼ãÎÓÍø¸÷»á¤Ï¡¢¤½¤Î¾É¾õ¤«¤éµÓµ¤(¤«¤Ã¤±)¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÏÀµò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½¨µÈ¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤Þ¤Ç¤ÏÂé¸ï¤Î²Ö¸«¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µÓµ¤¤ÏÈæ³ÓÅª·ò¹¯¤Ê¿Í¤ËÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉÂµ¤¤Ê¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¼¡¤Ë½¨µÈ¤Î°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑÆ°¤À¡£»à¤ó¤À¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Û¤É°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏµÓµ¤¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥ë¥Ë¥Ã¥±Ç¾¾É¤Çµ¯¤³¤ëºøÍð¾õÂÖ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎ×½ª´ÖºÝ¤Î¶¸Íð¾õÂÖ¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Ë¥Ã¥±Ç¾¾É¤Î¿¶Àï¤»¤óÌÑ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶ò¤«¤·¤¤¤³¤È¤ò¸ýÁö¤Ã¤¿¸å¤ËÀµ¾ï¤ËÌá¤Ã¤Æ½¨Íê¤Î¤³¤È¤ò°Æ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿¶Àï¤»¤óÌÑ¾É¾õ¤¬°ì²áÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µÓµ¤¤ÎÆÃÄ§¤È¤è¤¯°ìÃ×¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½¨µÈ¤ÎºÇ´ü¤Ë¸«¤é¤ì¤¿Àº¿À¾É¾õ¤Ï¡¢¸«»ö¤ËµÓµ¤¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥ë¥Ë¥Ã¥±Ç¾¾É¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¼ãÎÓÍø¸÷Ãø¡ØÀï¹ñÉð¾¤ÎÉÂ¤¬Îò»Ë¤òÆ°¤«¤·¤¿¡ÙPHP¿·½ñ¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÅ·²¼¤ò²æ¤¬»Ò¤Ë³Î¼Â¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤»¤¿¤¤¡×
Îò»Ë¤ÎÀìÌç²È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«²ò¤Ç¤¢¤ë¡£³Î¤«¤ËÀÎ¤ÏµÓµ¤¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB?¤¬ËÉÙ¤ÊÇþÈÓ¤ò¹¥¤ó¤À¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÃã²ñ¤ä±ãÀÊ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿©»ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢µÓµ¤¤Î²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢»à¤ËºÝ¤·¤ÆºÇ¤â½¨µÈ¤¬¿´¤òºÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Ê¤¬¼ÂÎÏ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿Å·²¼¤òÍÄ¤¤½¨Íê¤Ë³Î¼Â¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç5¿Í¤ÎÍÎÏÂçÌ¾¡Ê¸ÞÂçÏ·¡Ë¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¼£Êý¿Ë¤òÄê¤á¡¢5¿Í¤ÎÂ¦¶á¡Ê¸ÞÊô¹Ô¡Ë¤¬À¯Ì³¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£
¤³¤Îº¢¤«¤é½¨µÈ¤Ï¡¢½¨Íê¤ËÃéÀ¿¤ò¤Á¤«¤¦ÀÀ»ì¤òÉÑÈË¤Ë½ôÂçÌ¾¤è¤êÄó½Ð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÞÂçÏ·¤È¸ÞÊô¹Ô´Ö¤Ç¤âÀÀ»ì¤¬¸ò´¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð²È¹¯¤Ï¡¢8·î5Æü¤Ë¸ÞÊô¹Ô¤Ë°¸¤Æ¤ÆÈ¬¥«¾ò¤Îµ¯ÀÁÊ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï
¡Ö¡½¨Íê¤Ø¤ÎÊô¸ø¡¢¢Ë¡ÅÙÃÖÌÜ(¤ª¤¤á)¤Î½å¼é¡¢£»ä¤Î°äº¨¤ò´ë¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤ÅÌÅÞ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥ÃÎ¹ÔÊý(¤Á¤®¤ç¤¦¤¬¤¿)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¨Íê¤¬À®¿Í¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¼¹¤ê¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¦Êô¹Ô½°¤ËÂÐ¤¹¤ëì©¸À(¤¶¤ó¤²¤ó)¤ò¼è¤ê¤¢¤²¤Ê¤¤¤³¤È¡¢§¸ø»ä¤È¤â±£Ì©¤Îµ·¤ÏÂ¾¸À¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¨²È¹¯¤Î°ìÎà¡¦²ÈÍè¤ËÉÔÆÏ¤¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¿½¤·½Ð¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤¹¤ë¡×¡ÊÆ£°æìª¼£Ãø¡Ø¿ÍÊªÁÑ½ñ¡¡ÆÁÀî²È¹¯¡ÙµÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÀÀ»ì¤òÆÉ¤à¤È¡¢½¨µÈ¤¬»à¤ó¤À¸å¤ËÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¯¾ð¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤òÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¡¢¸ÞÂçÏ·¤ËÍê¤ó¤À¤³¤È
8·î¡¢½¨µÈ¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢²È¹¯¤¬ÀÀ»ì¤òÄó½Ð¤·¤¿8·î5Æü¤Ï°ì»þÅª¤Ë°Õ¼±¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£²È¹¯¤äÁ°ÅÄÍø²È¤é¸ÞÂçÏ·¤¿¤Á¤òËí¸µ¤Ë½¸¤á¡¢¼«¤é½ñ¤¤¤¿°ä¸À¤òÈäÏª¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢¸¶Ê¸¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÖ¤¹ÊÖ¤¹¡¢½¨Íê»ö¡¢¤¿¤Î¤ß¿½¤·¸õ¡£¸Þ¿Í¤Î½°¤¿¤Î¤ß¿½¤·¾å¤²¸õ¸õ¡£¤¤¤µ¤¤¸Þ¿Í¤Î¼Ô¤Ë¿½¤·¤ï¤¿¤·¸õ¡£¤Ê¤´¤ê¤ª¤·¤¯¸õ¡£°Ê¾å¡£½¨Íê»ö¡¢À®¤ê¤¿¤Á¸õ¤ä¤¦¤Ë¡¢º¡¤Î½ñÉÕ¤Î½°¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Î¤ß¿½¤·¸õ¡£¤Ê¤Ë»ö¤â¡¢º¡¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¤ª¤â¤Ò¤Î¤³¤¹»ö¤Ê¤¯¸õ¡£¤«¤·¤¯¡×¡Ê·¬ÅÄÃé¿ÆÃø¡ØÂÀ¹Þ¤Î¼ê»æ¡Ù¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë¡Ë
ºÆ»°·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¡¦½¨Íê¤Î¾Íè¤À¤Ã¤¿¡£½¨Íê¤¬Å·²¼¿Í¤È¤·¤Æ¤Ê¤êÎ©¤Ä¤è¤¦¤ËË¿ÃÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸ÞÂçÏ·¤Ë°¥´ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤Ö¤óÎÞ¤äÉ¡¿å¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ëí¸µ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿²È¹¯¤¿¤Á¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÇÒ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¾ð·Ê¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡£¤³¤Î´ü¤Ë¤ª¤è¤ó¤Ç¤Þ¤Ç¸¢ÎÏ¤È°¦Â©¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢½¹°¤Ç¤ß¤¸¤á¤Ç°¥¤ì¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£ÉÏÇÀ¤Î»Ò¤«¤éÅ·²¼¿Í¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÃË¤ÎºÇ´ü
8·î18Æü¤Î¸áÁ°2»þº¢¡¢¤Ä¤¤¤ËË¿Ã½¨µÈ¤ÏÂ©Àä¤¨¤¿¡£62ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤ÆÃ»Ì¿¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤µ¤¾¤«¤·ÌµÇ°¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¡ÖÏª¤ÈÍî¤Á¡¡Ïª¤È¾Ã¤¨¤Ë¤·²æ¤¬¿È¤«¤Ê¡¡Ï²Â®¤Î¤³¤È¤Ï¡¡Ì´¤Î¤Þ¤¿Ì´¡×
¤³¤ì¤¬½¨µÈ¤Î¼À¤¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¾¤âÌµ¤Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ìÍî¤Á¤¿¼«Ê¬¤¬ÂçÌ¾¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ÍÛ¤Î¾º¤ë¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç±ÉÃ£¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤ê¡¢Å·²¼¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£Âçºä¾ë¤Ç¤ÎÅ·²¼¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°ì¿æ¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶³´¤¬¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë½¨µÈ¤Î¶»Ãæ¤ËµîÍè¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
½¨µÈ¤Î°äÂÎ¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê´½¤Ë¤ª¤µ¤á¤é¤ì¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÉú¸«¾ë¤ÎÄí±à¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÂçÌ¾°Ê³°¤Ë¤Ï´°Á´¤ËÈëÆ¿¤µ¤ì¤¿¡£Éð²È¼Ò²ñ¤ËÆ°ÍÉ¤¬Áö¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ä«Á¯È¾Åç¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀª¤ÎÂçÌ¾¤¿¤Á¤¬É¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤¬ÂÀ¹Þ¤Î»à¤òÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢»Îµ¤¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê½¨µÈ¤Î»à¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤ëÂçÌ¾¤Î²ÈÍè¤Ïâù(¤Ï¤ê¤Ä¤±)¤Ë½è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¶ÄÅ·¤·¤Æ¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤À¤È¤½¤ÎÃø½ñ¡ØÆüËÜ»Ë¡Ù¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«Á¯¤Ë¤¤¤ëÆüËÜ·³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤ÊÅ±Ê¼ºî¶È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
²Ï¹ç ÆØ¡Ê¤«¤ï¤¤¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë
Îò»Ëºî²È
1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£Â¿ËàÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£Îò»Ë½ñÀÒ¤Î¼¹É®¡¢´Æ½¤¤Î¤Û¤«¡¢¹Ö±é¤ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤âÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡ØµÕÅ¾¤·¤¿ÆüËÜ»Ë¡Ù¡Ø¶ØÃÇ¤Î¹¾¸Í»Ë¡Ù¡Ø¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤»¤¿¤¤ÆüËÜ»Ë¡¢ºÜ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ»Ë¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø½ÂÂô±É°ì¤È´äºêÌïÂÀÏº¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø³¨²è¤È¼Ì¿¿¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤¹¡Ö¥ª¥È¥Ê¤ÎÆüËÜ»Ë¹ÖºÂ¡×¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¡¢¡ØºÇ¶¯¤Î¶µ·±! ÆüËÜ»Ë¡Ù¡ÊPHPÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØºÇ¿·¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡ÊÀÄ½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØµçÁÍ¤Î°ìÌð¡Ù¡Ê¿·Àô¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô
¡ÊÎò»Ëºî²È ²Ï¹ç ÆØ¡Ë