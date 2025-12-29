クラランスの午年限定デザイン登場♡進化系美容液「ダブルセーラムADC」

新しい一年を迎える特別な日に、クラランスから心が華やぐ限定デザインが登場します。ブランドの中でも高い支持を集めるエイジングケア*3美容液「ダブルセーラムADC」が、2026年の干支・午をあしらった数量限定ボトルでお目見え。力強く前へ進む午の姿が、新しい挑戦へと踏み出す女性たちをそっと後押ししてくれそうです。毎日のスキンケアに、気持ちまで高めてくれる一本を迎えてみませんか♪

午を描いた限定デザインで新年を華やかに

2026年1月1日（木）より、クラランスの人気美容液「ダブルセーラムADC」に午（馬）をモチーフにした限定デザインボトルが登場します。

後ろを振り返らず、前進し続ける午は発展の象徴。軽やかで躍動感のあるイラストが、毎日のケアにポジティブなエネルギーを添えてくれます。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

MEDULLAから新色ピンクブロッサム登場！春をまとう生ヘアミルク

27成分をブレンドした進化系美容液

「ダブルセーラムADC」は、クラランス独自のエピジェネティクス理論に、植物バイオテックを組み合わせた先進的な美容液。

プロヴァンス産オーガニックダンチクエキス*2をはじめ、27種の有用成分をカクテルのように配合し、水相と油相の黄金比7：3で構成。

肌にすばやく浸透し、ハリ・弾力・うるおいを引き出します。肌ストレスに立ち向かう健やかさを育み、美肌の土台を整えてくれる頼もしさが魅力です。

限定ボトルの詳細情報

ダブルセーラムADC limited design



価格：23,650円（税込）



クラランスの国内売上金額※でも高い支持を誇るアイテムが、新しい年のスタートにふさわしい姿へ。特別感のある一本は、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。

容量：75mL

発売日：2026年1月1日（木）数量限定発売

※クラランス調べ。クラランスにおける2024年国内売上金額

*1 仏プロヴァンス産オーガニックダンチクエキスを使用したクラランス独自成分を配合した化粧品として

*2 ダンチク茎エキス（整肌成分）

*3 年齢に応じたお手入れ

新しい年に、自分を輝かせる一本を

前向きなスタートを切りたい2026年の始まりに、クラランスの午年限定デザイン「ダブルセーラムADC limited design」はぴったりの存在。

躍動する午の姿が象徴する“発展”と“成長”の力が、毎日のケアをもっと楽しく、もっと心地よい時間へ導いてくれます。

美しさを育む美容液とともに、未来へ軽やかに踏み出してみませんか♡