「次に購入したい」と思うマツダの車ランキング！ 2位「CX-3」を抑えた1位は？【2025年調査】
車の購入を検討する際、多くの人がメーカーごとの特徴やモデルを比較します。ブランドの信頼性やデザイン、走行性能、燃費、価格帯など、選択のポイントはさまざまです。
All About ニュース編集部は、全国10〜60代の男女250人を対象に、「次に購入したい」と思うマツダの車について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果】
回答者からは「洗練された外観と使い勝手の良さが、多くの人々に支持されています」（60代男性／香川県）、「内装がかっこよくて憧れるから」（30代女性／石川県）、「デザインがよい。以前乗っていた赤と今の赤が似ているので色味もかっこいいと思う」（40代女性／青森県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「上質な内外装とディーゼルの力強い走りが魅力なので、街乗りもアウトドアも快適だから」（50代男性／広島県）、「デザインの美しさと走行性能のバランスが優れており、街乗りも長距離も快適に楽しめるSUVであるため選びました」（30代女性／秋田県）、「高級感があるが、コスパがいいため」（20代女性／山口県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部は、全国10〜60代の男女250人を対象に、「次に購入したい」と思うマツダの車について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
2位：CX-3／31票2位は「CX-3」でした。「かっこいい」「おしゃれ」など、洗練されたデザインを評価する声が多数を占めました。コンパクトで小回りが利く点も特徴として挙げられており、街中での運転しやすさや使い勝手の良さが魅力と捉えられています。マツダ車らしいスタイリッシュな内外装も支持を集める要因のようです。
回答者からは「洗練された外観と使い勝手の良さが、多くの人々に支持されています」（60代男性／香川県）、「内装がかっこよくて憧れるから」（30代女性／石川県）、「デザインがよい。以前乗っていた赤と今の赤が似ているので色味もかっこいいと思う」（40代女性／青森県）などのコメントが寄せられていました。
1位：CX-5／59票1位は「CX-5」でした。「かっこいい」「美しい」など、デザイン性の高さを評価する声が多数を占めました。特に、SUVらしい力強さとマツダならではの洗練されたデザインが支持されています。また、力強い走りや乗り心地の良さ、広い室内空間といった実用性も高く評価されています。
回答者からは「上質な内外装とディーゼルの力強い走りが魅力なので、街乗りもアウトドアも快適だから」（50代男性／広島県）、「デザインの美しさと走行性能のバランスが優れており、街乗りも長距離も快適に楽しめるSUVであるため選びました」（30代女性／秋田県）、「高級感があるが、コスパがいいため」（20代女性／山口県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)