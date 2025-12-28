卓球の中国超級リーグは、26日から最終ステージに突入し、世界トップ選手が集う中で激しい戦いが繰り広げられている。そんな中、平野美宇（木下グループ）は、深圳大学の一員としてチームを決勝に導く活躍を見せており、現地メディアもそのパフォーマンスを称賛している。

■王曼碰を擁する強豪と対戦へ

平野は6月から行われてきた第1～第3ステージで奮闘。世界女王・孫穎莎やサウスポーの蒯曼とともに主力を担い、深圳大学の決勝ラウンド進出に大きく貢献した。

迎えた26日の準決勝では、上海龍騰と対戦。孫穎莎が欠場する中、平野は第1マッチのダブルスで覃予萱とペアを組み、何卓佳／孫銘陽ペアと対戦。フルゲームの末に勝利を収めた。さらに、マッチカウント2－2で迎えた第5マッチのシングルスでは、劉煒珊に対してストレート勝ちを収め、大一番で2点を奪う活躍でチームの決勝進出を決定づけた。

この活躍には現地メディアも注目しており、『捜狐』は27日付の記事で平野について言及。「勝利の重圧はミウ・ヒラノの肩にのしかかっていた。日本人選手は並外れた精神力と技術を発揮し、劉煒珊をストレートで下した」と報じた。さらに「キープレーヤーを欠いた状況下で、チーム一丸となって戦ったことの成果であり、特にヒラノの安定したパフォーマンスと蒯曼の奮闘が、決定的な役割を果たした」と称賛した。

これにより、深圳大学は28日の決勝で、山東魯能との対戦が決定。相手は世界ランキング2位の王曼碰、同4位の陳幸同らを擁する強豪である。世界最高峰の舞台・中国超級リーグの決勝でも、平野が再び躍動し、チームを頂点に導けるか注目が集まる。