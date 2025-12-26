王谷晶による小説『ババヤガの夜』（河出書房新社）が、2025年12月末から期間限定でイギリス版『The Night of Baba Yaga』オマージュのWカバーに特装して出荷される。

12月末から期間限定で、イギリス版『The Night of Baba Yaga』オマージュのWカバー仕様に。日本全国の書店で販売される。

喧嘩しか取り柄のない新道依子は、ある日、関東有数の暴力団の屋敷に連れてこられ、組長の一人娘である短大生の送り迎えと護衛を命じられる。気の合わないふたりの奇妙な同居生活のなかで、依子はこの家に隠された、ある秘密に触れていく。物語終盤で明かされる大胆不敵な大仕掛け、繊細かつ哀切に描かれる、女と女の名前のつけられない関係――一気読みの直後、二度読み必至。ラストで明かされる衝撃の仕掛けとは？圧巻のシスター・バイオレンス・アクションとなっている。

2025年7月にイギリス版『The Night of Baba Yaga』（訳：サム・ベット Faber & Faber）が、英国推理作家協会賞（ダガー賞）翻訳部門を受賞。国内累計部数が34万部突破を突破し、イギリス・アメリカ・韓国など世界11か国・地域で出版。今後ドイツ、イタリア、ブラジル、チェコ、台湾（繁体字）、中国（簡体字）、タイ、インドネシアで出版予定。

■著者プロフィール作家 王谷 晶 Akira Otani1981年、東京都生まれ。2020年に刊行された『ババヤガの夜』は第74回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門候補になり、2024年に出版されたアメリカの英訳版はロサンゼルス・タイムズ紙で「この夏読むべきミステリー5冊」に選出、2024年に出版されたイギリス版はクライム・フェスト、スペックセイバーズ新人小説賞、2025年7月には日本人として初めて、英国推理作家協会賞（ダガー賞）翻訳部門を受賞。著書に『完璧じゃない、あたしたち』『君の六月は凍る』『他人屋のゆうれい』『父の回数』、エッセイ集『カラダは私の何なんだ？』『40歳だけど大人になりたい』などがある。

■翻訳者 サム・ベット Sam Bett1986年、アメリカ・ボストン生まれ。小説家、翻訳者。訳書に三島由紀夫『スタア』、太宰治『道化の華』『乞食学生』、デビッド・ボイドとの共訳で川上未映子『夏物語』、『ヘヴン』（国際ブッカー賞候補）、『すべて真夜中の恋人たち』（全米批評家協会賞候補）など多数。2025年7月に英国推理作家協会賞（ダガー賞）翻訳部門を受賞。12月には令和７年度文化庁長官特別表彰を受章。

■『ババヤガの夜』受賞・選出記録アメリカ版『The Night of Baba Yaga』2024年7月刊（Soho Crime）・第37回ラムダ文学賞「LGBTQ+ミステリー部門」最終ノミネート（2025年10月）・ロサンゼルス・タイムズ「この夏読むべきミステリー５冊」選出（2024）

イギリス版『The Night of Baba Yaga』2024年9月刊（Faber & Faber）・英国推理作家協会賞（ダガー賞）翻訳部門受賞（2025年7月）・クライム・フェスト「スペックセイバーズ新人小説賞」受賞（2025）・クライム・フィクション・ラバー「最優秀翻訳賞」（編集者選）受賞（2024）・デイリー・テレグラフ「スリラー・オブ・イヤー」選出（2024）

