この冬イチのTHE・儚げ顔♡ 雪景色とリンクする「白みパステルメイク」って？

いつ、どこで、誰とメロウなひとときを過ごすかによって、メイクを変えて楽しむのがおしゃれってもの♡ そこで今回は、中村里帆をお手本に、冬グランピングで映える「白みパステルメイク」の作り方をご紹介します。雪景色とリンクする“儚げ顔”をぜひチェックしてみて♡

雪景色とリンクする【白みパステルメイク】 Situation：冬グランピング（Winter Glamping） スノーホワイトの延長にあるような、白めいたブルー×ピンクの配色で全顔を淡く統一。そこに雪やけ風味のおぼこいチークを添えて♡ 発光するようなブルーは上まぶただけにとどめて、下まぶたからチーク、リップへとやんわり血色でつなげるとうまくいく。

使用するコスメはこちら！ Key Items 【A】ドレスドブルーム アイズ 101 6,600円／ジルスチュアート ビューティ（1/9限定発売）

▶︎多色パールが輝くブルーをキーに、洗練された目元を演出。 【B】セイクリッドスペース フェイスパウダー 7,480円／THREE（1/1限定発売）

▶︎毛穴レスになれるホワイトパウダーと隠しパール入り血色カラーで、フォギーなツヤ肌をメイク。 Others 【C】ヴィセ ディテールフィット マスカラ 01 1,540円（編集部調べ）／コーセー

▶︎ネイビーを感じさせるニュアンスブラックは透明感も引き上げ。 【D】ウェイクメイク シアーブリーズブラッシャー 04 1,650円／CJ Olive Young Japan

▶︎シアーな発色とほんのりツヤで、本物の血色になりすます。 【E】ウェイクメイク ヘルシーグロウバームスティック 01 1,540円／CJ Olive Young Japan

▶︎リップクリーム感覚で塗れて、ヌーディな血色リップに。 【F】ヴィセ フラッフデザイン アイブロウカラー BR-4 1,100円（編集部調べ）／コーセー

▶︎ピンクが効いた明るいベージュ。

メイク手順 How to アイ A-1を目のきわをはずして黒目上から眉山の下に向かってワイパー塗りして広げる。A-2を二重幅に軽く重ねて陰影を出す。A-3を下まぶた全体につける。 How to アイラッシュ Cを上まつ毛は根元メインに、下まつ毛は目尻のみに塗る。 How to アイブロウ Fを眉全体につけてピンクトーンに寄せる。 How to チーク Bをブラシで肌全体にうっすらとオン。Dをほおの中心より下めに、丸くたっぷりとつけたら、余った分で鼻先にもオン。 How to リップ Eをラフにぐるぐるっと直塗り。

完成♡ 雪景色との相性が抜群なパステルメイクの完成。白めいたブルー×ピンクの配色が可愛い♡ ファーブルゾン 15,400円／dazzlin 撮影／花盛友里（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／城田望（KIND）モデル／中村里帆

中村里帆

Ray編集部 エディター 佐々木麗