キツネがアンバサダー、「レモン」がテーマのお菓子「キツネとレモン」。モロゾフのお菓子シリーズのひとつである「キツネとレモン」に、2026年1月から新しい物語が登場します。明るい気持ちと新しい味わいが楽しめる、レモンにまつわる一品です！

キツネとレモン

あるとき キツネがレモンをくわえてやってきた。

すっぱいもの好きの、ちょっと変わったキツネが届ける

キュンととろける甘酸っぱさ。

心を明るく灯す黄金の実「レモン」にまつわるお菓子。

秘密のポタリー

「秘密のポタリー」7個入/1080円

港町で売られている、遠くの国々の果実やスパイス、お庭のレモンやベリーで作ったお茶など、女の子が楽しい時間を過ごすための取っておきを、おすそ分けされたような商品です。

港町ワンダー

「港町ワンダー」6個入/918円

世界を夢見る女の子と語り合った、輝く星に導かれる冒険の旅の物語。キツネと女の子が夢見た世界の国々を、繊細にきらめくエンボス缶と6種類のチョコレートで表現しています。

オオカミの憧れイチゴフラワー

「オオカミの憧れイチゴフラワー」3個入/778円

オオカミの憧れが詰まったかわいいお菓子。憧れの甘酸っぱくて、小さくて、ツヤツヤ赤くて、きゅんとくる赤い実。だんだん赤く熟れていくその実と、恥ずかしがり屋のオオカミをとろけるクリームやキャンディで表現。

オオカミのノスタルジックメモリー

「オオカミのノスタルジックメモリー」6個入/1026円

似た者同士のオオカミとキツネが出会うまでの物語をチョコレートに。

森のなか、動物たちに囲まれるキツネを見かけたオオカミ。なんと、ふたりは姿かたちがそっくり。みんなと楽しそうなその姿に、オオカミは仲間に入りたいとひそかに憧れて…、というシチュエーションです。

夢見るキツネのレモンフラワー

「レモンフラワー＆イチゴフラワー」6個入/1556円

「夢見るキツネのレモンフラワー」3個入/778円

甘酸っぱいレモンクリームや、イチゴのチョコレートを使用したイチゴクリームを閉じこめた、可憐なメレンゲクッキーです。

眠りキツネのレモンケーキ

「眠りキツネのレモンケーキ」6個入/1404円

3個入/702円

眠っているキツネをかたどった、香りと味わいの2層仕立てのレモンケーキです。

＜NEW＞ストーリーブック

「ストーリーブック」12個入/1728円

キツネが運んできたレモン。心を明るく灯す物語のはじまり。「キツネとレモン」のイラストを楽しめる絵本のようなパッケージとチョコレートで新登場です。

＜RENEWAL＞キツネのノスタルジックメモリー

「キツネのノスタルジックメモリー」6個入/1026円

キツネの黄金の毛並みは、レモンの香りが混じった、ふかふか太陽のにおい。そばにいると、あたたかく、なつかしい思い出がよみがえります。

雪夜のオーロラカーテン（塩キャラメル）など新味を加えた四季ごとの思い出のチョコレートをアソート。

＜NEW・2026年限定デザイン＞コレクションボックス

「コレクションボックス」【2段詰】25個入/3240円

キラリと光るオリジナルのキツネ型チャーム付き引き出しボックスに、「キツネとレモン」のオリジナルチョコレートを2段でスペシャルアソートに。「キツネとレモン」のすべてのお話を味わいつくす、わくわくお楽しみボックスです！



パッケージのイラストを手がけたのは、雑誌、広告、書籍の装丁など幅広く活動されているイラストレーターの西淑さん。西淑さんの描く、絵本のワンシーンを切り取ったようなイラストで物語ひとつひとつをパッケージにしています。

ぜひ「キツネとレモン」の世界観を楽しみながら、楽しいお菓子を食べてみませんか。



Text：川嶋洸生

