どこが変わった？ 定番だけど新しい「差がつくベーシック服」

「ココが変わった」定番の気分

着ていて落ち着く、スタイルに幅が出る。シンプルな服を選ぶのは「使える」以上の理由があるから。そんなベーシックな服を変わらず好きでいるためにも、「今気分」をひっかけたマイナーチェンジは必要不可欠。まずはよく着ているようなアイテムのこれまでと違うポイントを整理するところからスタート。







「バリエが広がる」これからのあったかトップス

まちがいない冬の軸といえばやっぱりニット。そんな見た目にも体感的にもあたたかなトップスのバリエーションに今年は変化の兆しが。ニットよりも軽快なフリースや逆に端正に仕立てる厚みシャツなど。シーンに応じて選べる起毛素材が多彩にラインアップ。

黒ワイドジャケット／SEA（エスストア） 黒ワイドジャケット／SEA（エスストア） グレーテーパードパンツ（メンズ）／ATON（ATON AOYAMA） サングラス／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） ソックス／ブルーフォレ（LITTLE LEAGUE INC.） ローファー／HARUTA



厚みのあるトップスに合わせて

羽織るジャケットはくったりからしっかりへ



タートルのように首元をあたためながら、より着くずしがいのあるスポーティなデザイン。カジュアル度が高くなるぶん、そのままだとかっちり見えがちな直球キレイなアイテムの緊張感もまた生きてくる。







シャギーなフリース上下のルーズすぎを回避

白シャツ／ATON（ATON AOYAMA） カーキロングコート／SACRA（インターリブ） チャコールグレーハーフジップフリーストップス、チャコールグレーベルトつきフリースパンツ／ともにOblada（シンチ） 白ロゴキャップ／J.PRESS BOY’S Collection（J.PRESS & SON’S AOYAMA） 黒リュック／イムラム スニーカー／Vans（Vans Japanカスタマーサポート）



光沢とハリのあるドレスシャツで、フリースのゆるみを適度にきちんと。着くずせるオーバーなサイズ感がラフに着られるセットアップとも浮かず好都合。







ミニボトムの温度を上げるふっくらウール

黒シャツジャケット／HER. 中に着たネイビーシャツ／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） ブラウンミニスカート／KBF（KBF ルミネエスト新宿店） イヤリング、ダブルリング／ともにアビステ 眼鏡／Oliver Peoples（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） バッグ／ZANCHETTI（ショールーム ロイト） ロングブーツ／バナナ・リパブリック





黒を起毛感のある風合いでマイルドな表情に。見た目にもあたたかい質感がミニスカートの緊張感を和らげ、体感温度も上昇。素肌を隠すロングブーツでつなぎ、ミニをバランスよく。







