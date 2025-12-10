「日本は勝っている」「お国のために死ぬことはいいこと」戦時中に学校の先生から教わった歪んだ事実【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramで、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺ(@yuppe2)さん。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「(ほかの人にも)読んでみてほしい」「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれていて、時々読み返してる」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。そんな話題の「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」の作者であるゆっぺさんと、本作のモデルであり、ゆっぺさんの実のおばあちゃんであるキヨさんに、戦争について話を聞いた。
本作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は作者であるゆっぺさんの祖母・キヨさんの実体験を元に描かれている。キヨさんは「絶対に戦争はしてはいけません。勝っても負けてもどっちの国も犠牲者が出ます。どんな理由があっても、戦争を正当化してはならないと思っています」と語る。
戦争当時は学校の先生から「日本は勝っている」と聞かされ続け、大人も子どもも「お国のために死ぬことはいいこと」だと本気で信じ、洗脳されていたというキヨさん。ゆっぺさんは「戦争終盤には食べ物が全くなくなり、芋の皮を食べていたそうです。毎日お腹が空いていて、当時はお腹いっぱい食べることが夢だったと言っていました。なかには、犬やムカデを食べて飢えをしのいだ知人もいたそうです」と当時の食料事情も教えてくれた。
また、漫画に描くことができなかった「親戚のお姉さんが満州から帰国したとき、街をうろつくソ連兵に強姦されないように男性のふりをするため、髪の毛を丸坊主にして帰ってきた」というエピソードについては、「『あんなに綺麗だった姉さんが、見る影もないほど別人になっていて驚いた。よほど怖い思いをしたのだろう』と話す祖母が印象的でした」とゆっぺさんは語る。
最後に、ゆっぺさんは「多くの若者が戦地に行き、命を失った歴史があることを、私たちは忘れてはならないと祖母から聞かされ、戦争のお話は絶対に描こうと思いました。当時の様子を知っていただきたいです」と本作に込めた思いを語る。
貴重な当時の話、教科書でしか知らない世代が増えた今だからこそ読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。