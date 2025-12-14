B¡ÇzÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ç¡Ö¸å¤í¤ÎµÒ¤¬ÂçÇ®¾§¡×¡¡Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ò¤È¸À¡ÄÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤È¤Î¶³¦Àþ¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡ÖÀ¼½Ð¤·¶Ø»ß¡×¤ÈÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ï²á¤®¡¢º£¤Ç¤Ïµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Ï¥á¤ò³°¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡Èº¤¤Ã¤¿´ÑµÒ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û495Ëü²óÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ
B¡Çz¤Î²Î¤ò¤«¤¾Ã¤¹¸å¤í¤ÎÃËÀ¤Î²ÎÀ¼
Âç¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÅöÁª¡ª¡¡¤·¤«¤·¡¢¶á¤¯¤ËÂçÇ®¾§¤¹¤ë´ÑµÒ¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Î¤¢¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢495Ëü²óÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢4ËüÄ¶¤¨¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÅê¹Æ¼ç¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖB¡Çz¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ï10²óÌÜ¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ä¥¢ー¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¶Ê¤¬Ä°¤±¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Éー¥à¸ø±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê±é½Ð¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Î¤Û¤Ü¿¿²£¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë°ì³¬¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈºÇ¹â¡É¤È¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢1¶ÊÌÜ¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢¸å¤í¤ÎÃËÀ¤ÎÀ¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î°ðÍÕ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¡¢¸åÊý¤«¤éÄã²»¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢B¡Çz¤Î²ÎÀ¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£´¿À¼¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È°Ê³°¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊì¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤ÏÅö½é¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÅÓÃæ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢À¼¤ò¼×¤í¤¦¤È¼ª¤ò¥¹¥Æー¥¸Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ê¤ÇÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò²¿ÅÙ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ê¤Î¹ç´Ö¤Ë¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ï³Ú¤·¤à¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¸ª¤ò·Ú¤¯ Ã¡¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·À¼¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÍÞ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ï³Ú¤·¤à¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÙ¤Î¿Í¤Ë¡ØÌÂÏÇ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦Ê¹¤«¤ì¤Æ¡ØÌÂÏÇ¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£»ä¤â¶±¤Þ¤º¤Ë¡Ø¸å¤í¤ÎÀ¼¤ÏÁ°¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£Ê¹¤¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤à¤·¤íÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«²¿¤«Ê¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÎÙ¤Ë¤¤¤¿Êì¤¬¡ØÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¡Ù¤È»ä¤ò¤Ê¤À¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¥â¥ä¥â¥ä¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿Æ±È¼¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë´ÑµÒ¤ÈÀÊ¤ò¸ò´¹¡£¤È¤¤ª¤êÀ¼¤ÏÄ°¤³¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Û¤«¤Î¿Í¤¬¤¢¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏB¡Çz¤Î±éÁÕ¡¢°ðÍÕ¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6¶Ê¤¬ÃËÀ¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤»×¤¤¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤ë³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÎÙ¤Î½÷ÀµÒ¤¬ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é²Î»ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥é¥é¥éー¡Ù¤È¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¤À¤±¤òÂçÀ¼¤Ç¤Ê¤¾¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦ÌÛ¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥é¥¤¥Ö¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥é¥¤¥¿ー¤À¡£°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾ì¹ç¡¢µÒÀÊ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÍÌ¾¤Ê¶Ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ÑµÒ¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯1Ëü5000±ß¤È¤¤¤¦¡¢·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ê¤¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤´ÑµÒ¤ÎÂçÇ®¾§¤òÄ°¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ø±Ê¤Á¤ã¤ó¥³ー¥ë¡Ù¡Ø°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡Ù¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÌÀ³Î¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¡Ö¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°ÕŽ¥¶Ø»ß»ö¹à¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¥³¥ó¥µー¥È¤Î1¶ÊÌÜ¤«¤éËÜÊÔ¶Ê¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¡¢¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¥³ー¥ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡×¡Ö¥ä¥¸Åù¡×¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ó
¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¼½Ð¤·¶Ø»ß¥ëー¥ë¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¹ÎÄêÅª¤Ê´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤ò¼õ¤±¤¿ÂÐ±þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¤Î²Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ°¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î±éÁÕ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼þ¤ê¤ËÁû¤°¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë³«±éÁ°¤ä¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¡ÒÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Î¡ÖÀ¼½Ð¤·¡×¤òOK¡Ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Á°½Ð¤ÎB¡Çz¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢º£¸å¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥ëー¥ë¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¡Ê²Î¤Ã¤Æ¤È¡ËÀú¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤ê²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡ÈÄ°¤¤¿¤¤¿Í¡É¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç²Î¤¦¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸ý¤º¤µ¤àÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â²æËý¤Ç¤¤ºÃËÀ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª±é¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÅöÁª¤Î½Ö´Ö¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î»×¤¤½Ð¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Å¤é¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¥é¥¤¥Ö¤Ï³Ú¤·¤à¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÀéÂÌÌÚÍºÂç