¡¡12·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¡£ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè48²ó¤Ë¡¢±É¾¾ºØÄ¹´îÌò¤Ç²¬ºêÂÎ°é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙµÓËÜ¡¦¿¹²¼²Â»Ò¤Ï¡È¼Ì³Ú¡É¤ò¤É¤¦²ò¼á¤·¤¿¤Î¤«¡¡¡È¶òÆ»¼Ô¡É²£ÉÍÎ®À±¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¡¢ÂìÂôÇÏ¶×¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Ç²£ÉÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¹²¼²Â»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡²¬ºê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤Î¤â¤È¡¢¼Ì³Ú¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿³¨»Õ¡¦±É¾¾ºØÄ¹´î¡£Ä¹´î¤ÎÊÌ¹æ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö»Ò¶½¡×¤ÎÉ®Ì¾¤Î¤¢¤ë¡Ö²ãÄ¢ÆóÈþ¿Í¡×¤Ë¤Ï¡¢¼Ì³Ú¤Î³¨¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤¦¤Á¤ï¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ºê¤Ï¡¢¡ÖÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤³¤½Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÈà¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¿´³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½²¿»ö¤â¤Ò¤ç¤Ò¤ç¤Ã¤È¿ÍÀ¸¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¡Ù´¶¤Ç¤¹¡×¤ÈÌòÊÁ¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈà¤Î¤½¤Î¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÑ÷·Ú¤µ¤äÀõ¤µ¤¬Æ±Ìç¤Î²ÎËû¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ´ç»úÙî¤á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹´î¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¹Í¤¨Êý¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë